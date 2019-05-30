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Hamile çocukları saklayan 18 doktora dava
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hamile çocukları saklayan 18 doktora 2 yıldan 3,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
|30 Mayıs 2019 09:26
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Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2017 yılında meydana gelen hamile çocuk olayı, 2018 yılında Bağcılar'da yaşandnı. Yaşları 15 ten küçük 34 hamile çocukla ilgili soruşturma tamamlandı.
Doktorlara , hastaların durumunu zamanında emniyete bildirmediği için 2 yıldan 3,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.
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