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Hamile çocukları saklayan 18 doktora dava

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hamile çocukları saklayan 18 doktora 2 yıldan 3,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
 30 Mayıs 2019 09:26
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Hamile çocukları saklayan 18 doktora dava

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2017 yılında meydana gelen hamile çocuk olayı, 2018 yılında Bağcılar'da yaşandnı. Yaşları 15 ten küçük 34 hamile çocukla ilgili soruşturma tamamlandı.

Doktorlara , hastaların durumunu zamanında emniyete bildirmediği için 2 yıldan 3,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Memurlar.Net
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