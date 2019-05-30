Dolar, 6 TL'nin altına indi

Türkiye piyasaları bayram tatili rehavetine girerken dolar/TL güne 6.03 seviyesinin altında başladı. Dolar/TL daha sonra 6.00'ın altını gördü. Piyasa uzmanları bayram tatili ile de birlikte önümüzdeki bir iki haftanın sakin geçmesini bekliyor.

ABD ile olası bir gerilimin İstanbul seçimi sonrasına ertelendiği izlenimiyle TL pozitif ayrışıyor, dolar/TL 6 civarında dalgalanıyor.

Dolar/TL saat 09.51 itibarıyla 5.9909/5.9944'ten işlem görüyor. Doların söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Bankacılara göre TL'deki iyimserlik Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Rus hava savunma sistemi S-400'ün teslimatının Haziran ayına yetişmeyebileceği açıklaması ile başladı.

Akar, 27 Mayıs piyasa kapanışının ardından yaptığı açıklamada, S-400'lerin Türkiye'ye teslimatının Haziran ayına yetişmeyebileceğini ancak önümüzdeki aylarda teslimatın gerçekleştirileceğini söylemişti.

İki NATO müttefiki olan ABD ve Türkiye, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın alma planları nedeniyle aylardır anlaşmazlık yaşıyor. ABD S-400'lerin NATO ile uyumlu olmadığını ve F-35'lerin güvenliğini tehlikeye atacağını söylüyor.

SATIŞ BASKISININ ANA NEDİNİ S-400'DÜ

ABD'li yetkililer Ankara'nın bunun yerine ABD füze savunma sistemi satın almasını istiyorlar. Türkiye ise S-400 alım sürecinin bitmiş bir anlaşma olduğunu, Patriot alımının ise müzakere edilebileceğini belirtiyor. Ancak S-400'den vazgeçeceğine dair herhangi bir ifade kullanmıyor.

Süreç olası ABD yaptırımlarını gündeme getirebileceği endişesiyle piyasadaki satış baskısının da ana nedenlerinden biri konumunda idi.

Bu görüş kalıcı olarak değişmese de, son üç günde değişen, ABD ile olası bir anlaşmazlığın Haziran ayı sonrasına ötelendiği beklentisi oldu. Dün itibarıyla Türk asıllı ABD vatandaşı ve eski NASA çalışanı Serkan Gölge'nin serbest bırakılması da bu beklentiyi kuvvetlendiren bir başka neden oldu.