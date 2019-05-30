YÖK'ten, TYT sonrası ALES puan türü için önemli karar

Hatırlayacağınız üzere, Yükseköğretim Kurulunun ALES'le ilgili almış olduğu 2017 tarihli karara göre Meslek Yüksekokullarında ilan edilen programlara "hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türünü tercihine göre adayların kullanabildiğini", bu konuda yeni YKS sistemi ile birlikte getirilen Temek Yeterlik Testi (TYT) sınavından sonra alınmış bir karar bulunmadığından dolayı adaylarda ve üniversitelerde kafa karışıklığının yaşandığı; bu bakımdan Temel Yeterlik Testi (TYT) sınavı sonucuna göre öğrenci alan Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi kadrolarına başvurularda sorun yaşanmaması açısından Yükseköğretim Kurulunun ALES puan türleriyle ilgili aldığı kararı güncelleyerek TYT'nin puan türünün belirlenmesinde fayda bulunduğunu gündeme taşımıştık.

Bu haberimizle ilgili olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından üniversitelere gönderilen yazıda "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak başvurularda ALES puan türünün üniversite tarafından belirlenerek ilan edilmesi uygun görüldüğü ifade edilmiştir.

Fakat yazıda her ne kadar TYT ile ilgili oluşan bir tereddüde dair görüş sorulduğu ifade edilmiş olsa dahi yazının son kısmında ALES puan türünün belirlenmesine dair yetkinin tamamıyla üniversitelere bırakıldığı ifade edilmiştir. Halbuki bu denli verilebilecek geniş bir yetki büyük sorunlara yol açabileceği gibi uygulamada çok farklı işlemlere de sebebiyet verebilecektir.

Burada alınması gereken karar TYT'nin puan türünün belirlenmesi olmalıydı. Ancak, Yükseköğretim Kurulunun aldığı bu karar mevcut durumda sorunları çözmek yerine yeni sorunlar yaratmaya ortam oluşturmaktadır.

Dolayısıyla, alınan bu kararın farklı uygulamalara sebebiyet vereceği ihtimalleri de göz önüne alınmak suretiyle ivedilikle yeniden gözden geçirilmesi büyük önem arz etmektedir.

Yavuz Selim KAPLAN