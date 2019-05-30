Sayıştay, 26 memurun ismini Resmi Gazetede yayımladı
Sayıştay Başkanlığı, Sayıştay ilamlarını tebliğ edemediği 26 memurun ismini Resmi Gazetede yayımladı
|30 Mayıs 2019 10:10
|Yazdır
Sayıştay Başkanlığı, Sayıştay ilamlarını tebliğ edemediği 26 belediye ve il özel idaresi personelinin isimlerini 30 Mayıs 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımladı.
Yayımlanan isimler arasında harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi, diğer sorumlu, Ahiz unvanındaki personel yer aldı.
İşte Resmi Gazetede isimleri yayımlanıp, 15 gün içinde, Sayıştay'a gelerek, ilamları elden almaları istenen personel
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Komünist başkanın uygulamalarına tepkiler artıyor
30 Mayıs 2019 11:10
|YÖK'te devlet üniversitelerindeki idari personelin durumu görüşüldü
30 Mayıs 2019 10:57
|YEKA ihalesinde en düşük teklif Enerjisa'dan
30 Mayıs 2019 10:29
|Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki bazı yollar 23:59'da açılıyor
30 Mayıs 2019 09:29
|İşte 9 maddelik yeni yargı paketi
30 Mayıs 2019 07:15
|İtfaiyeye kadın eli
29 Mayıs 2019 23:03
|Salihli Kaymakamı, İstanbul Vali Yardımcısı oldu
29 Mayıs 2019 22:50
|TBMM'de yüz tanıma sistemli önlem
29 Mayıs 2019 22:14
|Yargı reformunda hukuk mezunlarına Devlet sınavı
29 Mayıs 2019 22:01
|Turistik Doğu Ekspresi ilk seferine uğurlandı
29 Mayıs 2019 21:56