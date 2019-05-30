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'İlgezdi'nin korumaları işçileri darp etti' iddiası

Genel-İş yönetici ve temsilcilerinin Ataşehir Belediyesi'nde darp edildiği öne sürüldü. Genel-İş temsilcileri darp raporu alırken belediye olayı yalanladı.
 30 Mayıs 2019 10:24
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'İlgezdi'nin korumaları işçileri darp etti' iddiası

CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin korumalarının belediye binasında bildiri dağıtan Genel-İş İstanbul yöneticileri ve temsilcilerine silah çekip darp ettiği öne sürüldü. Darp raporu alan işçiler, savcılığa suç duyurunda bulunacaklarını belirtti. Ataşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada işçilere ve sendikacılara yönelik herhangi bir darp olayının yaşanmadığı ifade edildi.

Evrensel'den Vedat Yalvaç'ın haberine göre, Genel-İş 1 No'lu Şube ile Ataşehir belediyesi arasında süren toplu sözleşme görüşmelerinin ardından baskıların arttığını aktaran Genel-İş İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Ahmet Arıkan, 40'ın üzerinde işçinin görev yerinin usulsüz bir şekilde değiştirilmesi üzerine belediye binasında bildiri dağıtımı yaptıklarını ifade etti. Bildiri dağıtımı sırasında gelen görüşme talebi üzerine Belediye Başkanı Battal İlgezdi ile görüşmeye gidildiğini aktaran Arıkan, "Kim oluyorsunuz?" denilerek İlgezdi tarafından hakarete uğradıklarını belirtti. Daha sonra belediye başkanının korumaları tarafından itilerek darp edildiklerini söyleyen Arıkan, korumaların daha sonra Genel-İş Kartal Belediyesi İşyeri Temsilcisi Murat Aydoğan'a yöneldiklerini dile getirdi.

Olay sonrası hastaneye giderek darp raporu alan Murat Aydoğan savcılığa suç duyurusunda bulunacağını belirtti. Belediye önünde açıklama yapan Genel-İş İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Ahmet Arıkan, "Bilgilendirme çalışması yapıyoruz. Bu bizim yasal, anayasal hakkımız ve yetkiden doğan hakkımız. Belediye Başkanı dahil hiç kimse buna engel olma hakkına sahip değil. Gerekli cevabı vermeye devam edeceğiz. Her türlü yasal işlemi sonuna kadar takip edeceğiz. Bizlere edilen küfürlerin ve arkadaşımız Aydoğan'a atılan yumruğun hesabı sorulacaktır. Kimsenin böyle bir hakkı yoktur, kimse böyle bir cürette bulunamaz" diye konuştu.

BELEDİYE YALANLADI

Olaya ilişkin Ataşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise işçilere ve sendikacılara yönelik herhangi bir darp olayının yaşanmadığı ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Söz konusu açıklamada, bazı belediye personelinin yasaya aykırı bir biçimde işyeri ve görev yeri değişikliğine tabi tutulduğu ileri sürülmektedir. Ancak yaşanan durum yasaya uygun olarak, 24.12.2017 tarihli Resmi Gazete ile yayınlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı KHK ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 62'nci maddesinin 1. Fıkrasının (e) bendi kapsamındaki personel çalıştırılmasına dair hizmet alım ihaleleri kapsamındaki personeller, 696 sayılı KHK kapsamındaki şartları taşıması kaydıyla 02.04.2018 tarihinde belediye iştirakimiz olan Ataşehir Belediyesi Personel Limited Şirketine geçişi yapılmıştır. Tüm kurum ve kuruluşlarda olduğu gibi, Belediyemizin daha etkin ve verimli çalışabilmesi için gerek görülen durumlarda, yasaya uygun olarak personel yerleri değiştirilmektedir. İdaremiz bünyesindeki ana bina ve ek hizmet binalarımızda çalışan personelimiz; özel eğitimleri, sertifikaları, eğitim durumu, unvanları gibi liyakat kriterleri esas alınmak suretiyle 4857 sayılı İş Kanununun emredici hükümleri göz önüne alınarak görevlendirilmektedi
Memurlar.Net
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