Başkentte otobüslerde 'öncelikli koltuklara' özel figür
|30 Mayıs 2019 10:32
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Ankara Büyükşehir Belediyesince belediye otobüslerinde engelli, yaşlı, hamile ve çocuklu kadınlar için ayrılan öncelikli koltuklar, özel figür ve desenli kumaşlarla kaplandı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, EGO Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan uygulama kapsamında belediye otobüslerinin iç dizaynında bazı değişikliklere gidildi.
Bu kapsamda engelli, yaşlı, hamile ve çocuklu kadınlar için ayrılan öncelikli koltuklar, özel figür ve desenli kumaşlarla kaplandı.
Vatandaşların daha güvenli ve rahat ortamda yolculuk yapmalarını sağlamak ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla 150 otobüse ait 4 bin 950 öncelikli koltuğun kumaş değişimi kademeli yapılacak.
İlk etapta 2 bin 211 koltuğun kumaşı değiştirilirken hasarlı, kirli, yırtık ve kullanılamaz haldeki koltukların sağlam, rahat ve ergonomik yeni tiplerle değişimi sağlandı.
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