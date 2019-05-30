Kara havacılık davasında 56 sanık 6 ila 29'ar kez ağırlaştırılmış müebbet
MİT, Ankara Emniyet ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni vuran helikopter pilotlarının davasında karar çıktı. 152 sanıklı davada 56 sanık 6 ila 29'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
|30 Mayıs 2019 10:41
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