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'149 mobil sosyal hizmet birimimiz ile çocuklarımızı takip ediyoruz'

Bakan Selçuk: "149 mobil sosyal hizmet birimimiz ile çocuklarımızın durumlarını yakından takip ediyoruz"
 30 Mayıs 2019 11:00
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'149 mobil sosyal hizmet birimimiz ile çocuklarımızı takip ediyoruz'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, risk altında bulunan çocuklar için Mobil Sosyal Hizmet Birimleri ile okullarda çalışmalarına devam ediyor.

81 ilde 149 Mobil Sosyal Hizmet Birimi, okula devamsızlığı olan, ihmal veya istismara uğrama, suça yönelme riski bulunan, sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyan çocukları tespit ediyor. Bakanlığın Mobil Sosyal Hizmet Birimlerinin çalışmaları hakkında bilgi veren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çalışma kapsamında bugüne kadar 3 bin 271 okul ziyareti yapıldığını, 16 bin 914 çocuk ve 9 bin 107 aileyle görüşüldüğünü açıkladı. Bakan Selçuk, risk altında bulunan çocuklar için koruyucu, önleyici ve destekleyici hizmet sunan Mobil Sosyal Hizmet Birimlerinin Cumhurbaşkanlığının üçüncü 100 Günlük İcraat Programı kapsamında 81 ile yaygınlaştırıldığını hatırlattı. Uzman pedagog ve sosyal hizmet çalışanlarından oluşan Mobil Sosyal Hizmet Birimlerinin risk altındaki çocukların sorunlarını çözmede önemli katkı sağladığını belirten Bakan Selçuk, çocukların aile ve okul ortamında takibinin yapıldığını kaydetti. Bakan Selçuk, sözlerine şöyle devam etti:

"Özellikle dezavantajlı bölgelerde bin 615 okul belirledik. Bu okullar Mobil Sosyal Hizmet Birimleri ile eşleştirildi. 419 personelimizin görevlendirildiği bu okullarda rehberlik servisi, okul yönetimi ve sınıf öğretmeniyle görüşmeler gerçekleştirdik. Bu görüşmelerde okula devamsızlığı olan, ihmal veya istismara uğrama riski, suça yönelme riski bulunan, sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyan çocuklarımıza ulaştık. Tespit edilen çocuklarımızın ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik aileleriyle de görüşmeler yaptık. Görüşmeler sonrasında çocuğun ve ailenin ihtiyaçlarını belirleyerek, koruyucu, önleyici ve destekleyici tedbirler alınmasını sağladık. Sorunu çözülen çocuğumuzun aile ve okul ortamında da takibini yapıyoruz."

2 bin 253 çocuk 'Sosyal Ve Ekonomik Destek' programına dahil edildi

Çalışmalar kapsamında çocukların tespit edilen ihtiyaçlarının ve risklerinin giderilmesine yönelik 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında koruyucu ve destekleyici tedbir kararlar alınarak, gerekli çalışmalar da yapıldı. 2 bin 253 çocuk, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) kapsamında desteklenmeye başlandı. 537 aile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı hizmetlerinden yararlandırıldı. 71 çocuk hakkında bakım tedbiri kararı alındı. Bu karar ile birlikte söz konusu çocuklar devlet koruması altına alındı. 487 çocuk hakkında danışmanlık tedbiri kararı, 227 çocuk hakkında sağlık tedbiri kararı, 463 çocuk hakkında da eğitim tedbiri kararı talep edildi. Bin 762 çocuk da sosyal, spor ve sanat faaliyetlerine yönlendirildi. 473 aileye yönelik danışmanlık hizmeti verilirken, görüşmelerde çeşitli sorunları tespit edilen bin 394 ailenin ihtiyaçları da karşılandı.
İhlas Haber Ajansı
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