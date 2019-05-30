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TESK'ten LGS sınavı için şoför esnafına 'sessizlik' uyarısı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken:- "Sınavın yapıldığı saatlerde okul önlerinde yüksek sesle müzik, korna ve klakson çalınmamalı"
 30 Mayıs 2019 11:01
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TESK'ten LGS sınavı için şoför esnafına 'sessizlik' uyarısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 1 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sırasında öğrencilerin dikkatinin dağılmaması için okul önlerinde yüksek sesle müzik, korna ve klakson çalınmamasını istedi.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Haziran'da yapılacak LGS kapsamındaki merkezi sınavın gençlerin geleceği açısından önemine işaret etti.

Sınav sırasında çevrede yürütülen gürültülü çalışmalara ara verilmesi gerektiğini belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon öğrenci 1 Haziran'da iyi bir liseye girmek için yarışacak. Sınavın yapıldığı saatlerde okul önlerinde yüksek sesle müzik, korna ve klakson çalınmamalı. Çevredeki gürültülü çalışmalara ara verilmeli. Düğün, sünnet, askerlik gibi kutlamalar dolayısıyla konvoy halinde korna çalarak şehir içinde gürültü yapılmasına engel olunmalı. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız iyi bir liseye girmek için yarışırken onların dikkatini dağıtacak tüm hareketlerden kaçınmalıyız. Bu konuda herkes üzerine düşen görevi yapmalı."
Anadolu Ajansı
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