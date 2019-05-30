Pomem, Pmyo ve Paem Yıl Sonu Mülakatı Nedir? Elenenler Ne Yapmalı?

Pomem, Pmyo ve Paem yıl sonu mülakatı son zamanlarda bir çok mağduriyete neden olmaktadır. Pomem, Pmyo ve Paem eğitimlerini tamamlayan polis memuru ve komiser yardımcısı adayları mülakattan elenerek eğitimlerine son verilme ve atamalarının iptal edilmesi durumlarıyla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu konuda görüşüne başvurduğumuz idare hukukunda uzman Avukat Umur Yıldırım; "Ataması iptal edilen adaylar 60 gün içerisinde yürütme durdurma istemli iptal davası açması gerektiğinin, bu sürenin hak düşürücü süre olduğunun ve yasal süresi içerisinde dava açılmadığı takdirde adayların bir daha atanamayacağının" altını çizdi. Avukat Umur Yıldırım; 2015 yılında yürürlüğe giren yönetmelik uyarınca birçok öğrencinin mülakat adı altında ataması iptal edildiğini, açılan bireysel iptal davalarında birçok adayı mesleğine döndürdüklerini ve emsal karar aldıklarını ifade etmiştir. Pomem, Pmyo ve Paem yıl sonu mülakatı emsal karar için Tıklayınız.

A- Pomem, Pmyo ve Paem Yıl Sonu Mülakatı Nedir?

Pomem, Pmyo, Paem yani Polis Akademisi'ne bağlı okullarda eğitim-öğretim süresini başarıyla tamamlayan polis ve komiser yardımcısı adayların, mezun olabilmek için polislik eğitim sonu sınavına girmeleri ve bu sınavları başarıyla geçmeleri gereklidir. 03 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren "Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru Ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği" hükümleri uyarınca yapılan yıl sonu mülakatında adayların polis memuru veya komiser yardımcısı olarak atanmaları için yeterli olup olmadıkları hususu değerlendirilir. Adayların bu sınavdan en az 70 almaları gerekmektedir. Yapılan bu mülakata Pomem, Pmyo Ve Paem yıl sonu mülakatı denir.

Adayların, Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) veya Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) mezunu olarak polis memuru olmaları ya da Polis Amiri Eğitim Merkezi (PAEM ) mezunu olarak komiser yardımcısı kadrosunda göreve başlayabilmeleri için eğitim sonu sınavlarını başarıyla geçmeleri gerekmektedir. Bu sınavdan başarısız olan adaylar, polis memuru veya komiser yardımcısı olarak atanamazlar. Yıl sonu mülakatında başarısız olan adaylar sadece diploma alarak mezun olmaktadırlar.

B- Polis Okulu Yıl Sonu Mülakatında Ne Sorulur? Nelere Dikkat Edilir?

Sınav yerleri ve tarihleri, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi, Polis Meslek Eğitim Merkezi, Polis Meslek Yüksekokulu ve Emniyet Genel Müdürlüğü adına diğer yükseköğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler için ayrı ayrı Polis Akademisi Başkanlığınca belirlenecek ve sınav tarihinden en az 15 gün önce internet sitesinde ilan edilecek. Aynı şekilde mülakat sonuçları da Polis Akademisi Başkanlığı internet sitesi https://www.pa.edu.tr/ ilan edilecektir.

Sınav, mezuniyeti müteakip en geç 1 ay içinde yapılacak. Sınavla ilgili komisyonların kurulması, görevlendirme ve çalışma esasları Polis Akademisi Başkanlığı onayı ile belirlenecek.

PMYO, POMEM ve PAEM eğitim sonu mülakatları eğitim ve öğretim yılının son haftasında eğitim gördükleri okulda yapılır. Yapılan bu mülakat 03 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru Ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği" uyarınca aşağıdaki şekil ve esaslara uygun olarak yapılır.

Madde 8

(1) Soru Hazırlama Komisyonu tarafından bastırılan sorular arasından adaylara soru kartı çektirilerek cevaplaması istenir. Komisyon tarafından adaya konu ile ilgili ilave sorular sorulabilir.

(2) Sınav komisyonları tarafından yapılacak sözlü sınavda adaylar;

a) Mesleki bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

ç) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

yönlerinden yüz tam puan üzerinden değerlendirilirler.

(3) Adaylar, Sınav Komisyonu üyeleri tarafından ikinci fıkranın (a) bendi için kırk puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için yirmişer puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı puan değerlendirme karar formuna işlenir. Komisyon üyelerinin ayrı ayrı vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayın sınav puanı tespit edilir.

(4) Adayın sınavda başarılı olabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir. Başarısız olan adayın aldığı puan ve gerekçesi puan değerlendirme karar formuna işlenir. Sınav sonuçları merkezi sınav komisyonuna bildirilir.

(5) Sınav sonuçları, Merkezi Sınav Komisyonu tarafından Polis Akademisi internet sayfasında ilan edilir.

(6) Başarılı olan adayların puan değerlendirme karar formları, adayın atamasına esas olacak belgelerle birlikte Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir.

(7) Sınavda başarısız olan adayların değerlendirme karar formları ilgili eğitim kurumunca Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı arşiv hizmetlerine ilişkin mevzuat hükümlerine göre muhafaza edilir.

(8) Sınav komisyonu kararlarına itiraz edilemez. "

C- Pomem, Pmyo ve Paem Yıl Sonu Mülakatından Elenen Adaylar Ne Yapmalı?

Yukarıda belirtildiği üzere Pomem, Pmyo, Paem yıl sonu mülakatına itiraz edilemez. Bu sebeple Pomem, Pmyo ve Paem yıl sonu mülakatına idari dava açmak zorunlu ve tek yoldur. Polislik yıl sonu mülakatından elenen adayların 60 gün içerisinde İdare Mahkemesi'ne yürütme durdurma istemli iptal davası açmaları gerekmektedir. Bu süre hak düşürücü süre olup, geçirildiği takdirde dava açma hakkınız son bulacaktır.

Polis Akademisi; Polis Meslek Yüksekokulları'ndan (PMYO), Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlükleri'nden (POMEM) ve Polis Amiri Eğitim Merkezi'nden (PAEM) yıl sonu mülakatı sebebiyle elenip yürütme durdurma veya iptal davasını kazanarak okula dönen adayların bu kararlarını 30 gün içerisinde uygulamaktadır.