Yıpranmazsız ve yıpranmalı emeklilik yaşı hesaplaması

Mesleğe röntgen teknisyeni olarak başlamış daha sonra tabip olarak devam etmiş bir personel için yıpranmalı ve yıpranmasız emeklilik yaş hesabı nasıl yapılır?

SORU: Eşim 14.11.1994 tarihinde sağlık bakanlığına bağlı bir hastanede sağlık memuru (bayan röntgen teknisyeni) olarak çalışmaya başlamış olup bu görevinden 31.10.2000 tarihinde naklen tayin nedeniyle ayrılmıştır. 15 gün meyil müddeti sonrasında yine sağlık bakanlığına bağlı bir sağlık ocağında 14.11.2000 tarihinden itibaren tabip olarak görevine devam etmiştir. Bu görevinden TUS sınavını kazanarak 01.07.2002 de ayrılmış olup bir üniversitede bu tarihten itibaren araştırma görevlisi asistan doktor olarak görev yapmaya devam etmiş olup buradan mezuniyeti sonrası sağlık bakanlığında 31.01.2007 tarihinden itibaren halen uzman tabip olarak (ftr) görev yapmaktadır. İlk işe başlamadan itibaren kesintisiz hizmeti bulunmaktadır. Bu bilgiler ışığında:

1) röntgen teknisyeni olarak çalışılan süre düşünüldüğünde ne kadar fiili hizmet zammı alabilir?

2) Hak edilen fiili hizmet zammının emeklilik yaşına etkisiyle birlikte emeklilik yaşı kaç olur?

3) Emeklilik için son 7 yılın yarısından bir gün fazla hangi statüde çalışılmışsa o statü üzerinden (ssk, bağkur veya emekli sandığı) emeklilik hükümleri uygulanacağına göre emeklilik yaşı dolmadan bugün ayrılarak tekrar çalışıp çalışmama durumlarına göre emeklilik işlemleri hakkında (hangi statüden emekli olabileceği, ikramiyesini alıp alamayacağı, vs...) bilgi verebilir misiniz?

Teşekkürler, tekrar iyi çalışmalar...

CEVAP: Durumunuzu değerlendirmemiz;

2008 yılı Ekim ayından önce memur olanların 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre kazandığı haklar saklı kalır.

5434 sayılı Kanun Madde 32 hükmünde röntgen teknisyeni görevi için her yıl 3 ay yıpranma payı gösterilmiştir.

5434 e tabi memurların kademelendirilmiş yaş grupları Geçici Madde 205 hükmünde belirtilmiştir. 23/05/2002 tarihine kadar olan çalışmalar + yıpranma süreleri emeklilik yaş grubunu belirlemede esas alınmaktadır.

Yıpranma paylarının emeklilik yaş gruplarını daha erkene almaya katkısı vardır.

2008 öncesi çalışmaya başlamış olanlar hakkında 2829 sayılı hizmet bütünleştirilmesi esaslarını belirlemiş olan kanun hükümleri uygulanır ve son 7 yıl kuralı vardır.

Kısa açıklamalarımız kapsamında değerlendirmemiz:

Soru 1) röntgen teknisyeni olarak çalışılan süre düşünüldüğünde ne kadar fiili hizmet zammı alabilir?

Cevap 1) 6 yıllık röntgen teknisyeni görevinden dolayı 18 ay yıpranma alması gerektiğini değerlendirmekteyiz, bu durumunu kesin öğrenmek için Kurumuna/Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaatı tavsiye edebiliriz.

Soru 2) Hak edilen fiili hizmet zammının emeklilik yaşına etkisiyle birlikte emeklilik yaşı kaç olur?

Cevap 2) Emeklilik yaş grubu 5434/geçici madde 205 hükmü ( k ) bendine göre 49 yaş grubuna dahil olacağını değerlendirmekteyiz. Bu yaş grubundan ayrıca röntgen teknisyenliğinden kazandığı 18 aylık yıpranma süresinin de düşülmesi sonucu emeklilik yaş tarihi bulunacaktır. Yani Doğum tarihi + 49 yaş grubu = Yıpranmasız emeklilik yaş tarihi - Yıpranma süresi düşülmesi sonucu = Yaş olarak emeklilik yaş tarihi.

Eşinizin doğum tarihi belirtilmediğinden örnek diyelim, doğum tarihi 10/10/1975 + 49 = 10/10/2024 - 18 ay = 10/4/2023 emeklilik yaş tarihi olur. Bu tarihte 20 yıl hizmette olursa emekli olabilir.

Soru 3) Emeklilik için son 7 yılın yarısından bir gün fazla hangi statüde çalışılmışsa o statü üzerinden (ssk, bağkur veya emekli sandığı) emeklilik hükümleri uygulanacağına göre emeklilik yaşı dolmadan bugün ayrılarak tekrar çalışıp çalışmama durumlarına göre emeklilik işlemleri hakkında (hangi statüden emekli olabileceği, ikramiyesini alıp alamayacağı, vs...) bilgi verebilir misiniz?

Cevap 3) Bugün itibariyle memurluktan ayrılıp işçi veya esnaf olarak çalışmaya başlaması halinde en az 3 tam yıl veya daha fazla bu çalışmaları olursa memur statüsünden emekli olamayacağını, daha az bir çalışma olursa emeklilik yaş grubunu tamamladığından memur statüsünden emekli olabileceğini değerlendirmekteyiz. Burada önemli olan, yani memurluk statüsünden emekli olmak niyetinde olan kişilerin memurluktan ayrıldıktan sonraki memurluk dışındaki çalışma sürelerin 3 tam yıl veya daha fazla olmamasına dikkat edilmesi ve fazla çalışma olmayacağı durumunun da sürekli takip edilmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.