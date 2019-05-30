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Baraj'da Orman Müdürlüğü ekibinin sürücüsünün cesedi bulundu

Ömerli'de ormanda çalışma yapan İstanbul Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekibin traktörü, yamaçtan Ömerli Barajı'na düştü. Traktör sulara gömülürken, sürücüsünü arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından sürücünün cansız bedenine ulaşıldı
 30 Mayıs 2019 11:43
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Baraj'da Orman Müdürlüğü ekibinin sürücüsünün cesedi bulundu

Edinilen bilgiye göre İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nde ekiplerinin ormanda çalışma yürüttüğü sırada bir traktör yamaçtan aşağı kaymaya başladı. Ömerli Yeşil Vadi Mevkii'nde meydana gelen olayda traktör Ömerli Barajı'na düştü. Traktör suya gömülürken, sürücü kayboldu. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından ekipler sürücünün cansız bedenine ulaştı. Cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı
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