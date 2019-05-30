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Aile bakanı: 3 bin 271 okul ziyaret edildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mobil Sosyal Hizmet Birimlerinin çalışmaları kapsamında bugüne kadar 3 bin 271 okulun ziyaret edildiğini, 16 bin 914 çocuk ve 9 bin 107 aileyle görüşüldüğünü bildirdi
 30 Mayıs 2019 11:54
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Aile bakanı: 3 bin 271 okul ziyaret edildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, risk altında bulunan çocuklar için Mobil Sosyal Hizmet Birimleri ile okullarda çalışmalara devam ediliyor.

Tüm illerde okula devamsızlığı olan, ihmal veya istismara uğrama, suça yönelme riski bulunan, sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyan çocuklar 149 Mobil Sosyal Hizmet Birimince tespit edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mobil Sosyal Hizmet Birimlerinin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Selçuk, "Çalışma kapsamında bugüne kadar 3 bin 271 okul ziyareti yapıldı, 16 bin 914 çocuk ve 9 bin 107 aileyle görüşüldü." ifadesini kullandı.

Bakan Selçuk, risk altında bulunan çocuklar için koruyucu, önleyici ve destekleyici hizmet sunan Mobil Sosyal Hizmet Birimlerinin, 81 ile yaygınlaştırıldığını hatırlattı.

Uzman pedagog ve sosyal hizmet çalışanlarından oluşan Mobil Sosyal Hizmet Birimlerinin, risk altındaki çocukların sorunlarını çözmede önemli katkı sağladığını belirten Selçuk, çocukların aile ve okul ortamında takibinin yapıldığına değindi.

Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Özellikle, dezavantajlı bölgelerde 1615 okul belirledik. Bu okullar, Mobil Sosyal Hizmet Birimleri ile eşleştirildi. 419 personelimizin görevlendirildiği bu okullarda rehberlik servisi, okul yönetimi ve sınıf öğretmeniyle görüşmeler gerçekleştirdik. Bu görüşmelerde okula devamsızlığı olan, ihmal veya istismara uğrama riski, suça yönelme riski bulunan, sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyan çocuklarımıza ulaştık. Tespit edilen çocuklarımızın ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik aileleriyle de görüşmeler yaptık. Görüşmeler sonrasında çocuğun ve ailenin ihtiyaçlarını belirleyerek, koruyucu, önleyici ve destekleyici tedbirler alınmasını sağladık. Sorunu çözülen çocuğumuzun aile ve okul ortamında da takibini yapıyoruz."

- SED ile 2 bin 253 çocuk desteklendi

Öte yandan çalışmalar kapsamında, çocukların tespit edilen ihtiyaçlarının ve risklerinin giderilmesine yönelik 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında koruyucu ve destekleyici tedbir kararları alınarak gerekli mesleki çalışmalar da yapıldı.

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) kapsamında 2 bin 253 çocuk desteklenmeye başlandı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı hizmetlerinden 537 aile yararlandırıldı, 71 çocuk hakkında bakım tedbiri kararı alındı. Bu kararla söz konusu çocuklar devlet koruması altına alındı.

487 çocuk için danışmanlık tedbiri kararı, 227 çocuk için sağlık, 463 çocuk için de eğitim tedbiri kararı talep edildi. Bin 762 çocuk da sosyal, spor ve sanat faaliyetlerine yönlendirildi. 473 aileye danışmanlık hizmeti verilirken, görüşmelerde çeşitli sorunları tespit edilen bin 394 ailenin ihtiyaçları karşılandı.

Anadolu Ajansı
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