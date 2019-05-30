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Gün ortası döviz fiyatları

 30 Mayıs 2019 12:07
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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları5,95805,9590
Avro6,64506,6460
Sterlin7,50207,5400
ANKARA
ABD Doları5,93505,9950
Avro6,60006,6700
Sterlin7,46107,6310
Anadolu Ajansı
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