Arınç, Yüksek İstişare Kurulu üyesi oldu
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine atandı
|30 Mayıs 2019 12:19
|Yazdır
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile millete ve devlete hizmeti geçmiş, bilgi ve birikim sahibi kişilerin bu kazanımlarından istifade edilebilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulunun oluşturulması kararlaştırıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından belirlenen kurula, eski TBMM Başkanı Arınç da üye olarak atandı.
5 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|İHA ve SİHA'lar göz açtırmıyor
30 Mayıs 2019 08:20
|AK Partililerden komşu harekatı
30 Mayıs 2019 07:56
|Bahçeli 50 başkanı Ankara'ya çağırdı
30 Mayıs 2019 07:21
|Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik
30 Mayıs 2019 03:08
|Milli Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği
30 Mayıs 2019 03:05
|Çavuşoğlu: Türkiye, İİT'nin ortak hedefleri için çalışmaya devam edecek
30 Mayıs 2019 03:02
|30 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
30 Mayıs 2019 00:02
|CHP milletvekillerine misafirhane talimatı
29 Mayıs 2019 23:53
|'Oranın adamı', 'buranın adamı' artık duymak istemiyoruz
29 Mayıs 2019 23:33
|'28 Şubat'ta Türkiye'ye başka bir tabloyu getirdiler'
29 Mayıs 2019 22:58