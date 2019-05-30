Giresun Üniversitesi Rektörü Coşkun görevinden istifa etti
Giresun Üniversitesi Rektörü Coşkun görevinden istifa etti
|30 Mayıs 2019 12:25
|Yazdır
Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun rektörlük görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Coşkun sosyal paylaşım sitesi facebook hesabından yaptığı açıklamada "Bugün itibariyle yürütmekte olduğum Giresun Üniversitesi Rektörlüğü görevimden sağlık sorunlarım nedeniyle istifa ettim. 20 Mayıs 2011 tarihinden beri Dekan, Rektör Yardımcısı ve Rektör olarak hizmet ettiğim Üniversitem için bundan sonra da öğretim üyesi olarak hizmet etmeye devam edeceğim. Üniversitem için herşeyin daha güzelini, daha hayırlısını temenni ediyorum. Hakkınızı helal ediniz" ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|FETÖ'den tutuklu iken tahliye edilen NASA çalışanından basın açıklaması
30 Mayıs 2019 12:38
|Şanlıurfa'daki polisin şehit olduğu olayda 13 kişi daha tutuklandı
30 Mayıs 2019 12:36
|'Teknolojiyle donatılacak yeni bir kampüsün yapımı için kolları sıvadık'
30 Mayıs 2019 12:21
|'Yargıda Şeffaflık' Bildirgesi BM'de kabul edildi
30 Mayıs 2019 12:08
|Atalay Demirci'nin Bylock'çu kayın biraderine 15 yıla kadar hapis istemi
30 Mayıs 2019 11:53
|Kaynananın geline fırlattığı diş fırçası 'silah' sayıldı
30 Mayıs 2019 11:32
|Pomem, Pmyo ve Paem Yıl Sonu Mülakatı Nedir? Elenenler Ne Yapmalı?
30 Mayıs 2019 11:23
|THY'nin 'İyiliğe Uçan' melekleri sınır tanımıyor
30 Mayıs 2019 11:19
|'İstanbul'da otobüslerin gidiş-dönüş biletleri tükendi'
30 Mayıs 2019 11:02
|'149 mobil sosyal hizmet birimimiz ile çocuklarımızı takip ediyoruz'
30 Mayıs 2019 11:00