1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şanlıurfa'daki polisin şehit olduğu olayda 13 kişi daha tutuklandı

Halfeti ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyon sırasında bir polisin şehit olduğu, iki polisin yaralandığı saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü daha tutuklandı
 30 Mayıs 2019 12:36
Yazdır
Şanlıurfa'daki polisin şehit olduğu olayda 13 kişi daha tutuklandı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyon sırasında bir polisin şehit olduğu, iki polisin yaralandığı saldırıyla ilgili yakalanan zanlılardan 13'ü daha tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 18 Mayıs'taki operasyonda etkisiz hale getirilen iki teröristle ilişkileri bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan zanlılardan 29'unun daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C.E, C.Y, C.Z, F.A, M.A, Z.A, B.A, F.A, M.K, Ö.G, V.K, G.A. ve M.S.Y. çıkarıldıkları nöbetçi nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Halfeti ilçesi Dergili Mahallesi'nde, 18 Mayıs Cumartesi günü terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyonda çıkan çatışmada, komiser yardımcısı Şükrü Can Kayadibi şehit olmuş, iki polis memuru yaralanmıştı. Operasyonda iki terörist etkisiz hale getirilmişti.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 51 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan 22 zanlı, 25 Mayıs Cumartesi günü adliyeye sevk edilmiş, bir kişi tutuklanmış, diğer şüpheliler ise serbest bırakılmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
FETÖ'den tutuklu iken tahliye edilen NASA çalışanından basın açıklaması
30 Mayıs 2019 12:38		 Giresun Üniversitesi Rektörü Coşkun görevinden istifa etti
30 Mayıs 2019 12:25
'Teknolojiyle donatılacak yeni bir kampüsün yapımı için kolları sıvadık'
30 Mayıs 2019 12:21		 'Yargıda Şeffaflık' Bildirgesi BM'de kabul edildi
30 Mayıs 2019 12:08
Atalay Demirci'nin Bylock'çu kayın biraderine 15 yıla kadar hapis istemi
30 Mayıs 2019 11:53		 Kaynananın geline fırlattığı diş fırçası 'silah' sayıldı
30 Mayıs 2019 11:32
Pomem, Pmyo ve Paem Yıl Sonu Mülakatı Nedir? Elenenler Ne Yapmalı?
30 Mayıs 2019 11:23		 THY'nin 'İyiliğe Uçan' melekleri sınır tanımıyor
30 Mayıs 2019 11:19
'İstanbul'da otobüslerin gidiş-dönüş biletleri tükendi'
30 Mayıs 2019 11:02		 '149 mobil sosyal hizmet birimimiz ile çocuklarımızı takip ediyoruz'
30 Mayıs 2019 11:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:02 - Çeyrek altın ne kadar13:01 - Kocaeli Ticaret Odası Meclis Başkanına FETÖ'den beraat12:50 - 'Önceliğimiz doğru karar verebilmek, kılık kıyafet değil'12:38 - FETÖ'den tutuklu iken tahliye edilen NASA çalışanından basın açıklaması12:36 - Şanlıurfa'daki polisin şehit olduğu olayda 13 kişi daha tutuklandı12:28 - Personelini tokatlayan patron gözaltına alındı12:25 - Giresun Üniversitesi Rektörü Coşkun görevinden istifa etti12:21 - 'Teknolojiyle donatılacak yeni bir kampüsün yapımı için kolları sıvadık'12:19 - Arınç, Yüksek İstişare Kurulu üyesi oldu12:08 - 'Yargıda Şeffaflık' Bildirgesi BM'de kabul edildi
12:07 - Gün ortası döviz fiyatları12:01 - İstifa eden meslek kuruluşu yöneticileri göreve dönemeyecek11:54 - Aile bakanı: 3 bin 271 okul ziyaret edildi11:53 - Atalay Demirci'nin Bylock'çu kayın biraderine 15 yıla kadar hapis istemi11:43 - Baraj'da Orman Müdürlüğü ekibinin sürücüsünün cesedi bulundu11:32 - Kaynananın geline fırlattığı diş fırçası 'silah' sayıldı11:30 - Etna yanardağı aktif duruma geçti11:23 - Pomem, Pmyo ve Paem Yıl Sonu Mülakatı Nedir? Elenenler Ne Yapmalı?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Komünist başkanın uygulamalarına tepkiler artıyor
İşte 9 maddelik yeni yargı paketi
Üst öğrenim zam ve tazminatına dair olumsuz karar
Hakimini şikayet eden katip 'sanık' oldu!
Bahçeli 50 başkanı Ankara'ya çağırdı
HDP'li belediyeden Türkçe'ye yasak
YÖK'ten lisansüstü eğitimde azami süre görüşü
Ek dersler cuma günü ödenecek
Ortaöğretim sınavında fotoğraf karmaşası
Sayıştay, 26 memurun ismini Resmi Gazetede yayımladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çocuğun mu var derdin var 6
tebessüm 2
Şemsi Tebrizi 1
28.05.2019 imamoğlu'nun esnafla olan diyaloğu 4
becayiş isteği 2
gerçeği gözden kaçırmak 2
Taylor Swift 1
pazar sabahı erken kalkmak 2
gece 1
dalları bastı kiraz 2
SON İLANLAR
Köprülü Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Çorum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
TSK Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisi Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Tokat Reşadiye SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Isparta Aksu Belediyesi 5 İşçi Alacak
Bartın İl Özel idaresi Geçici 10 İşçi Alacak
Sivas Sarkışla Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bolu Yeniçağ Öğretmen Evi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Çardak Belediyesi 5 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Belediyesi 20 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam