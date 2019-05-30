Şanlıurfa'daki polisin şehit olduğu olayda 13 kişi daha tutuklandı
|30 Mayıs 2019 12:36
|Yazdır
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyon sırasında bir polisin şehit olduğu, iki polisin yaralandığı saldırıyla ilgili yakalanan zanlılardan 13'ü daha tutuklandı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 18 Mayıs'taki operasyonda etkisiz hale getirilen iki teröristle ilişkileri bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan zanlılardan 29'unun daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C.E, C.Y, C.Z, F.A, M.A, Z.A, B.A, F.A, M.K, Ö.G, V.K, G.A. ve M.S.Y. çıkarıldıkları nöbetçi nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Halfeti ilçesi Dergili Mahallesi'nde, 18 Mayıs Cumartesi günü terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyonda çıkan çatışmada, komiser yardımcısı Şükrü Can Kayadibi şehit olmuş, iki polis memuru yaralanmıştı. Operasyonda iki terörist etkisiz hale getirilmişti.
Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 51 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan 22 zanlı, 25 Mayıs Cumartesi günü adliyeye sevk edilmiş, bir kişi tutuklanmış, diğer şüpheliler ise serbest bırakılmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|FETÖ'den tutuklu iken tahliye edilen NASA çalışanından basın açıklaması
30 Mayıs 2019 12:38
|Giresun Üniversitesi Rektörü Coşkun görevinden istifa etti
30 Mayıs 2019 12:25
|'Teknolojiyle donatılacak yeni bir kampüsün yapımı için kolları sıvadık'
30 Mayıs 2019 12:21
|'Yargıda Şeffaflık' Bildirgesi BM'de kabul edildi
30 Mayıs 2019 12:08
|Atalay Demirci'nin Bylock'çu kayın biraderine 15 yıla kadar hapis istemi
30 Mayıs 2019 11:53
|Kaynananın geline fırlattığı diş fırçası 'silah' sayıldı
30 Mayıs 2019 11:32
|Pomem, Pmyo ve Paem Yıl Sonu Mülakatı Nedir? Elenenler Ne Yapmalı?
30 Mayıs 2019 11:23
|THY'nin 'İyiliğe Uçan' melekleri sınır tanımıyor
30 Mayıs 2019 11:19
|'İstanbul'da otobüslerin gidiş-dönüş biletleri tükendi'
30 Mayıs 2019 11:02
|'149 mobil sosyal hizmet birimimiz ile çocuklarımızı takip ediyoruz'
30 Mayıs 2019 11:00