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Çeyrek altın ne kadar

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 243,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.625,00 lira oldu
 30 Mayıs 2019 13:02
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Çeyrek altın ne kadar

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 243,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.625,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 249,00 249,20 243,40 243,60
Cumhuriyet Ata Lira 1.641,00 1.662,00 1.604,00 1.625,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 227,00 231,00 222,00 226,00
Lira(Tam) Ziynet 1.604,00 1.624,00 1.567,00 1.587,00
Yarım Ziynet 802,00 812,00 784,00 794,00
Çeyrek Ziynet 401,00 406,00 392,00 397,00
Anadolu Ajansı
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