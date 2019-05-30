30 Mayıs 2019 tarihinde FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
|30 Mayıs 2019 14:01
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15 Temmuz 2016 gecesi yaşadığımız darbe girişiminde MİT, Gölbaşı Özel Kuvvetler Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, TBMM, Emniyet ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bombalandı. İstanbul'da Boğaziçi köprüsü kapatıldı.
Halkın üzerine ateş açıldı. Sivil, asker ve polisler olmak üzere yüzlerce vatandaş şehit olmuş, binlerce vatandaş da Gazi olmuştu.
Kolluk güçleri, darbe gecesinden bu yana olaya bulaşan kamu görevlileri ile ilgili gözaltı ve tutuklama kararı veriyor.
Aşağıda 30 Mayıs 2019 tarihi itibariyle haklarında gözaltı, tutuklama, kontrol tedbirleri ve yargı kararları Tunceli'de FETÖ/PDY üyesi zabıta gözaltına alındı Atalay Demirci'nin Bylock'çu kayın biraderine 15 yıla kadar hapis istemi FETÖ'den tutuklu iken tahliye edilen NASA çalışanından basın açıklaması Kocaeli Ticaret Odası Meclis Başkanına FETÖ'den beraat
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