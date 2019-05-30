FETÖ sanığı müteahhite etkin pişmanlık indirimi
|30 Mayıs 2019 13:19
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Gaziantep'te FETÖ/PDY'nin "finans yapılanmasına" ilişkin davada yargılanan müteahhit Ahmet Selim Ener'e etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verilerek hükmün açıklanması geri bırakıldı.
Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Ener ile avukatları katıldı.
Duruşma savcısı, önceki celse verdiği mütalaasını tekrar ettiğini belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti.
Sanık Ener, hakkındaki iddiaların tamamının "17-25 Aralık" öncesine ait olduğunu ve faaliyetlerin hiçbirinin örgütsel faaliyet olmadığını söyledi.
Bu örgütün "hizmet hareketi" olarak bilindiği dönemde programlara katıldığını, bu programların örgütsel programlar olmadığını öne süren Ener, "Toplantılarda Allah rızası için sadaka verdiğim doğrudur, bunda örgüte yardım etmek gibi bir kastım yoktur." dedi.
Ener, FETÖ elebaşının beddua seansına katıldığı iddialarına ilişkin ise "Ben ABD'ye kesinlikle örgüt lideriyle görüşmek için gitmedim, şeker hastalığı için gittim, tedavi oldum. Hastane ve otel evrakları dosyaya sunuldu. New York şehri dışına çıkmadım. Uçaktaki diğer kişilerden haberim yoktur. Benim bu kişilerle birlikte hareket ettiğim konusunda dosyada delil mevcut değildir." ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti, sanık Ener'e etkin pişmanlık kapsamında verdiği bilgiler dolayısıyla "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan indirim uygulayarak 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi. Heyet, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
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