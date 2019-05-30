Seyyar tezgahına güneş enerjisi sistemi kurdu
|30 Mayıs 2019 13:23
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Şanlıurfa'da 30 yıldır esnaflık yapan Ömer Faruk Demirel, işsiz olduğu dönemde aklına gelen fikirden yola çıkarak, hiçbir yerde benzeri olmayan bir düzenek tasarladı. Motorun üzerine güneş enerjisi sistemini monte eden Demirel, aküden depolama yüklenebilen ve panelin beyni ile iletişimini sağlanabilen bir düzenek kurdu. Düzenek sayesinde motor içerinde yer alan televizyon, buzdolabı ve ışıklandırma sistemini çalıştırmayı başaran Demirel, vatandaşlara içecek ve yiyecek hizmeti sunuyor.
İşsiz olduğu dönemlerde böyle bir fikrin akılına geldiğini belirten esnaf Ömer Faruk Demirel, "Ben üretim yapmayı seviyorum. İlk başta işsizdim. Benim dükkanım yanmıştı. İşsiz olduğum dönemlerde aklıma bir fikir geldi. Hiçbir yerde benzeri olmayan bir düzenek yaptım. Düzeneğin kesimin, biçimini her şeyini kendim yaptım. Yaptığım projede, motorun üzerine güneş panelini monte ettim. Güneş enerjisinden motorda bulunan aküden depolama yapılır. Motorda voltu 12'yi 200 volta çevirir. Arka tarafta da panelin beyni vardır. Beyinde aküleri doldurduğu vakit, otomatikman elektriği keser. Ürettiğimiz elektrikten televizyonumuzu çalıştırıyoruz, buzdolabımızı çalıştırıyoruz, ışıklandırmamızı yapıyoruz. Ben yolda millete dondurma çay, kahve ve mısır ikram ediyorum. Ben bu işi 4 yıldır yapıyorum. Ayrıca 30 yıldır da esnafım. Allah'a çok şükür bu iş sayesinde 2 ev geçindiriyorum" diye konuştu.
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