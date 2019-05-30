Avukat, aynı etekle adliyeye gitti
İstanbul'da 2. İş Mahkemesi'nde avukat Tuğçe Çetin'in etek boyunun kısa olduğunu iddia edip tutanak tutan ve fotoğrafının çekilmesini isteyen hakim M. Y., dün çok tartışılmıştı. Avukat Tuğçe Çetin ise, bugün yine aynı adliyeye aynı kıyafetleri giyerek gitti.
|30 Mayıs 2019 13:36
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İstanbul'da 2. İş Mahkemesi'nde avukat Tuğçe Çetin'in etek boyunun kısa olduğunu iddia edip tutanak tutan ve fotoğrafının çekilmesini isteyen hakim M. Y., dün çok tartışılmıştı.
M. Y., Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından görevden de uzaklaştırılmıştı.
Olaydan sonra avukat Çetin'e meslektaşlarından birçok destek gelirken, hakim de tepkilerin odağı haline gelmişti.
Olayın ardından Tuğçe Çetin, bugün yine aynı adliyeye aynı kıyafetleri giyerek gitti.
Odatv'de yer alan habere göre; sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşan Tuğçe Çetin, paylaşımına, "Yine aynı kıyafetle, her zaman olduğumuz yerdeyiz" notunu düştü.
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