Balıkesir'de FETÖ operasyonunda 4 kişi yakalandı
Balıkesir genelinde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 4 kişi gözaltına alındı
|30 Mayıs 2019 13:38
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