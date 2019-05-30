Ekşi Sözlük'teki 'Şule Çet' başlığına mahkeme kararıyla erişim engeli
Şule Çet davasında cinayet ve cinsel saldırı suçlarından tutuklu olarak yargılanan Çağatay Aksu'nun talebiyle Ekşi Sözlük'teki Şule Çet başlığına erişim engeli getirildi. 'Şule Çet' başlığı altındaki tüm yazılar silindi.
|30 Mayıs 2019 13:40
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Ankara'da bir plazanın 20. katından atıldığı iddia edilen üniversite öğrencisi Şule Çet'in ölümüyle ilgili davada tutuklu olarak yargılanan Çağatay Aksu'nun talebiyle, Ekşi Sözlük'te açılan "Şule Çet" başlığındaki tüm yazılar kaldırıldı.
Mahkeme kararıyla Ekşi Sözlük'teki ilgili başlığa, "Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin Çağatay Aksu'nun talebi üzerine verdiği 29.05.2019 tarihli kararı uyarınca bu başlıkta yer alan içeriklere erişimin engellenmesine karar verildi" ifadesi eklendi.
Çok sayıda sözlük yazarı, duruma tepki gösterdi.
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