Bakan Selçuk'tan 'Öğretmenler Günü 81 ilde kutlansın' genelgesi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün sadece bir gün değil, 24 Kasım'ı içine alan hafta boyunca, 81 ilde ve yurt dışı temsilciliklerde kutlanması için genelge gönderdi.

Bakan Selçuk tarafından imzalanarak illere gönderilen genelgeye göre, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) koordinesinde yapılacak Öğretmenler Günü kutlama ve etkinlikleri, 2023 Eğitim Vizyonu'nun ana aktörü öğretmenlerin ve öğretmenlik mesleğinin toplumdaki algısının yükseltilmesine katkı sağlayacak, moral ve motivasyonlarını artıracak, birlik ve beraberliğini pekiştirecek programlarla yurt içinde ve dış temsilciliklerde kutlanacak.

Etkinlikler kapsamında, Öğretmenler Günü'nün yer aldığı haftayı kapsayacak programlar düzenlenecek.

Kutlama programlarının, öğretmenlerin "Bu benim günüm" diyerek gönülden sahipleneceği ve gönüllü katılacağı, aynı zamanda toplumun öğretmenin güçlü şahsiyetini ve adanmışlığını idrak edeceği etkinlikler olmasına özen gösterilecek.

Öğretmenler Günü tören ve etkinlik programlarının hazırlanması ve uygulanması için il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, okul müdürlükleri ve dış temsilciliklerde kutlama kurulları oluşturulacak.

Kutlama kurulları, Öğretmenler Günü kutlama ve etkinliklerinde ilgili yönetmelik hükümlerinde belirtilen görevleri yerine getirecekler.

Öğretmenler Günü kutlama programlarının hazırlanması ve uygulanmasında, öğretmenlerin, öğrencilerin, okul yönetimlerinin, okul aile birliklerinin, velilerin, halkın, kamu ve özel kurulların, sivil toplum kuruluşlarının ve basın-yayın kuruluşlarının etkin katılımı sağlanacak.

İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, okul müdürlükleri ve dış temsilcilikler, hazırlayacakları programlarda imkan ve çevre şartlarını dikkate alarak; eğitici, bilgilendirici ve coşkulu etkinlik programlarının hazırlanmasına özen gösterecek. Programlara mülki idare erkanı, şehit öğretmen yakınları, emekli öğretmenler, mezun öğrenciler ve çevre sakinleri de davet edilecek.

Öğretmenler Günü kutlamalarını okullar, öncelikle kendi bünyelerinde, birbirine yakın konumda olan okullar ise birlikte hazırlayacakları programlarla da kutlayacaklar.

Öğretmenler Günü kutlamalarında, yönetmeliğe göre, adaylığı kaldırılan öğretmenlerin "yemin" etmeleri ve yıl içinde emekli olan öğretmenlere "hizmet şeref belgesi" verilecek.

Kutlamalar kapsamında, emekli öğretmenlerle mezun başarılı ve örnek öğrenciler, etkinliklerine davet edilerek anılarını paylaşacak.

Şehit ve ebediyete irtihal eden öğretmenler, kabirleri başında anılacak; şehit öğretmen aileleri ve huzurevlerinde kalan emekli öğretmenler ziyaret edilecek ve öncelikle emekli oldukları okullardaki programlara davet edilmeleri sağlanacak.

İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, okul müdürlükleri ve dış temsilciliklerin web sitelerinde öğretmen bilgilendirme sayfaları oluşturularak bu sayfalarda öğretmenlerin mesleki dayanışmalarını güçlendirecek bilgi paylaşımlarına, öğretmenlerin sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal faaliyetleri ile hastalık, ölüm, evlilik, kan ihtiyacı gibi çeşitli duyurulara yer verilecek.

İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, okul müdürlükleri ve dış temsilciliklerde oluşturulan kutlama kurullarınca, öğretmen, öğrenci ve veliler arasında öğretmenlik mesleği ile ilgili belirlenecek konularda; anı, resim, şiir, kompozisyon, kısa film gibi yarışmalar düzenlenecek.

Kutlama kurulları, gençlik ve spor il müdürlükleri, belediye başkanlıkları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak, öğretmenlerden oluşan takımlarla futbol, basketbol, voleybol, hentbol, tenis, masa tenisi gibi müsabakalar ile halk oyunları, koro ve solo müzik gösterileri düzenleyecek.

- Başarı öyküleri kısa film olacak

İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, mesleki başarılarıyla öne çıkan öğretmenlerin başarı öykülerini meslektaşlarıyla ve üniversitelerde öğrenim gören öğretmen adaylarıyla paylaşabilecekleri konferans, panel, söyleşi gibi etkinlikler düzenleyecek, ayrıca söz konusu başarı öykülerini anlatan kısa film ve görseller hazırlayarak kamuoyuna sunacak.

Kutlama kurullarınca, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapılarak, Öğretmenler Günü'nü kapsayan haftada ve yıl içerisinde öğretmenlik mesleğinin misyon, saygınlık, rehberlik ve adanmışlık gibi temalarını ele alan panel, sempozyum, açık oturum, konferans gibi faaliyetler düzenlenecek.

Öğretmenler Günü'nü kapsayan haftada ve yıl içerisinde kamu/özel kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılarak öğretmen ve öğrencilere yönelik indirim kampanyalarının düzenlenmesine özen gösterilecek.

İl ve ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yapılarak, Öğretmenler Günü'nü kapsayan haftada "2019 Yılı Öğretmenler Hatıra Ormanı" oluşturulacak ya da var olan hatıra ormanları geliştirilecek.

Genelge ile ayrıca MEB koordinasyonunda Ankara'da düzenlenecek Öğretmenler Günü kutlama ve etkinliklerine il, ilçe ve dış temsilciliklerden katılacak başarılı öğretmenlerin seçiminde usul ve esaslara da yer verildi.