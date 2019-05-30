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Mastercard'ın Türkiye'deki Masterpass hizmeti devam ediyor

Mastercard açıklamasından: Türkiye'de 1.500'den fazla iş yerinde nakit ödemeleri dijitale döndürerek hem kayıtlı ekonominin gelişmesine hem de elektronik ticaretin büyümesine destek olan Masterpass'in Türkiye'deki faaliyetleri devam etmektedir
 30 Mayıs 2019 13:45
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Mastercard'ın Türkiye'deki Masterpass hizmeti devam ediyor

Mastercard, Masterpass hizmetinin Mastercard Payment Transaction Services Turkey Bilişim Hizmetleri AŞ'den (MPTS) alınarak Mastercard Europe SA'ya devredildiğini bildirdi.

Mastercard, bugün Resmi Gazete'de yayınlanan "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mastercard Payment Transaction Services Turkey Bilişim Hizmetleri AŞ (MPTS) tarafından yürütülen Masterpass Hizmeti'nin, şirketin talebi doğrultusunda faaliyet izni kapsamından çıkarılmasını onayladığı" haberine ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, Masterpass hizmetinin MPTS'den alınarak Mastercard Europe SA'ya devredildiği belirtilerek, "Öncelikle belirtmek isteriz ki; şu anda Türkiye'de 1.500'den fazla iş yerinde nakit ödemeleri dijitale döndürerek hem kayıtlı ekonominin gelişmesine hem de elektronik ticaretin büyümesine destek olan Masterpass'in Türkiye'deki faaliyetleri devam etmektedir. Mastercard olarak Masterpass hizmetimizin Türkiye'de ve bölgedeki faaliyet ve yatırımlarının büyüyerek devam edeceğinin altını çizmek isteriz." ifadelerine yer verildi.

Mastercard'ın Masterpass Hizmeti sona erdi
Anadolu Ajansı
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