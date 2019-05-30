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Maçoğlu: 6 zabıta, vali tarafından gözaltına aldırıldı

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu 29 Mayıs günü bir kafeteryaya giderek işlem yapmaya çalışan 6 zabıtanın Vali Tuncay Sonel'in talimatıyla gözaltına alındığını ileri sürdü.
 30 Mayıs 2019 13:52
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Maçoğlu: 6 zabıta, vali tarafından gözaltına aldırıldı

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu kent merkezindeki Mameki Parkı'nda bulunan bir kafeteryanın fazla yer işgal ettiği ve çimlere zarar verdiği gerekçesiyle tebligat işlemleri yapıldığı sırada 6 zabıtanın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Maçoğlu, zabıtaların Vali Tuncay Sonel'in talimatıyla gözaltına alındığını iddia etti ve vali ile zabıtalar arasında yaşanan diyalogların yer aldığı güvenlik kamerası görüntülerini gazetecilere dağıttı.

'ZABITA MEMURLARINA KARŞI SALDIRGAN TAVIR VE TUTUM DEVAM ETTİ'

Maçoğlu, konu ile ilgili olarak belediyede bir basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu ve şunları söyledi:
"Tunceli Belediye Encümeni'nin 8 Mayıs 2019 tarih ve 56 sayılı kararı ile ilimiz genelinde bulunan kaçak yapılaşmaların ve işgallerin ortadan kaldırılması kararı alınmış, gereği için Zabıta Müdürlüğü'ne gönderilmiştir. Zabıta Müdürlüğü tarafından gerekli işlemler yapılmış ve birçok iş yerindeki ihlal ve kaçak yapılaşmalar ortadan kaldırılmıştır. Encümen kararında geçen ve Mameki Parkı'nda bulunan Artukbey isimli iş yerine 28 Mayıs 2019 tarihinde giden Zabıta elemanları gerekli bildirimi yapmış ve 1 gün sonra iş yerinde tekrar denetim yapacaklarını ve park alanındaki işgalin sona erdirilmesi gerektiğini iş yeri sahiplerine bildirmiştir. 29.05.2019 tarihinde Artukbey adlı iş yerine tekrar giden Zabıta memurları, konu hakkında yasal işlemler yapmak amacıyla gerekli tutanak tutma işlemlerine başlamıştır. Bu arada iş yeri sahipleri tarafından zabıta görevlilerine tehdit ve hakaretler yapılmış ve durum işyeri sahiplerince Tunceli Valisi'ne bildirilmiştir. Tunceli Valisi Tuncay Sonel ekip ve korumaları ile birlikte Artukbey adlı iş yerine gelmiş, zabıta görevlilerinin tuttuğu tutanaklara el koymuş ve tehdit ve hakaretler ile zabıta memurlarını iş yeri dışına çıkarmıştır. Burada da zabıta memurlarına karşı saldırgan tavır ve tutumlarını devam ettirmiş ve memurların kamu görevini yapmalarını açık bir şekilde engellemiştir. Bu da yetmezmiş gibi tüm zabıta çalışanlarının telefon ve kimliklerine el koymak suretiyle gözaltına aldırmıştır. Tunceli Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen zabıta elemanlarımız 1 çalışan hariç tamamı yaklaşık 2 saat sonra hiçbir ifade alınmadan serbest bırakılmıştır."

'MEMURLAR HAKKINDA ŞİKAYET HAKKIMIZI KULLANACAĞIZ'

Zabıtaların kendilerine verilen resmi görevi yerine getirdiğini ifade eden Belediye Başkanı Maçoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Zabıta personelimiz, Devlet memurları Kanunu, Belediye Kanunu ve Zabıta Yönetmeliği çerçevesinde kendisine verilen resmi görevi yerine getirmektedir. Kaçak iş yerleri ve işgal konusunda resmi görevini icra eden zabıta görevlilerinin uğradığı bu saldırı hiçbir şekilde anlaşılamamıştır. Kanunların verdiği yetki ve çizdiği sınırlar içerisinde kamu yararına Tunceli halkına hizmet etmesi gereken Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in, Artukbey adlı işyerinin kamuya ait park alanındaki işgali konusunda bu denli tavırlar sergilemesi, memurların görevini yapmasını engellemesi, memurları tehdit etmesi, akabinde gözaltına aldırması kısacası açık bir şekilde görevini kötüye kullanması anlaşılır bir durum değildir. Bu konuda kamera görüntüleri alınmış olup, olay tüm çıplaklığı ile ortaya çıkarılmıştır. Yaşanan bu olay hakkında görevini kötüye kullanan, özel bir iş yeri lehine rant sağlayan ve memurların görevini yapmasını engelleyen tüm görevliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde tüm şikayet ve başvuru haklarımızı kullanacağız. Halen gözaltında bulunan 1 zabıta memurunun, FETÖ terör örgütünden kaynaklı arama kaydının olduğu söylenmiş ise de bu personelin atamasını yapan ve memuriyet asaletini tasdik eden yine 2017 yılında belediye başkan vekilliği görevini yürüten kayyumdur."
TUNCELİ VALİLİĞİ: ZABITALAR MÜŞTERİLERİ RAHATSIZ EDECEK DAVRANIŞLARDA BULUNDU

Maçoğlu'nun, Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile ilgili iddiaları dile getirmesinin ardından valilikçe yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, gözaltına alınan zabıtaların arasında bir kişinin FETÖ mensubu olduğu ve hakkında yakalama kararı bulunduğu belirtilerek şu sözlere yer verildi:

"Valimiz Sayın Tuncay Sonel'in Belediye Başkanlığı görevini de yürüttüğü dönemde, çöplük ve bataklık durumda olan alanlar, yeniden düzenlenerek vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Bu kapsamda Munzur Nehri kıyısında 80 bin metrekarelik yeşil alana ve birçok sosyal donatıya sahip olan Mameki Parkı da bunlardan biridir. Mameki Parkı içerisinde bulunan 3 işletme hem belediyenin gelirlerine hem de istihdama katkı sunması amacıyla kiraya verilmiştir. Türkiye genelinde 55 şubesi bulunan özel bir işletme de (Artukbey Kahve) Tunceli'de yatırım yapıp, istihdam ve turizme katkı sağlamasına karşı, yeni seçilen belediye başkanı, zabıtalar marifetiyle bu işletmeye keyfi uygulamalar yapmaya başlamıştır. Son olarak işletme sahibinin daveti üzerine bugün Artukbey Kahve adlı işletmeye gidilmiş, içeride zabıtaların işletmedeki müşterileri rahatsız edecek şekilde davranışlarda bulunmaları üzerine kendilerine dışarı çıkmaları ve keyfi uygulama yapmamaları söylenmiştir.

'BELEDİYENİN İŞLETMEYE BASKI UYGULAMASININ ANLAŞILIR YANI YOK'

Olay yerinde gelen 7 zabıtanın bilgileri alınmış ve bir zabıtanın FETÖ/PDY kapsamında hakkında yakalama kararı olduğu tespit edilerek gözaltına alınmıştır. Özellikle son zamanlarda adeta huzur şehri olarak anılan Tunceli'de, belediyenin yöreye faydası olan işletmeye destek vermesi yerine bir aydır işletmeye baskı uygulamasının anlaşılır yanı yoktur. Tunceli, 8-13 Haziran 2019 tarihlerinde ülkemizde ilk kez düzenlenecek Rafting Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacaktır. Ayrıca beş gün sonra Ramazan Bayramı başlayacak olması da yöremize olan ilgiyi daha da artıracaktır. Tunceli artık huzur, turizm ve spor şehri olmuştur. Munzur Nehri Kıyısında yaptığımız düzenlemeler ve buralarda açılan 12 işletme ile hem istihdama katkı sağlanmış hem de vatandaşlarımızın aileleri ile birlikte hoşça vakit geçirecekleri tesisler oluşturulmuştur.

Yaklaşık 21 ay Belediye Başkanlığımız görevimiz süresince başta istihdam olmak üzere uzun yıllardır konuşulan fakat bir türlü hayata geçirilemeyen projeler başta Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle kısa sürede bitirilmiş ve adeta Tunceli'nin çehresi değişmiştir. Bu süre içerisinde yaptığımız onlarca parkın içinde ise hayırseverlerimizin desteği ile 5 büfe geçimleri sağlamaları amacıyla şehit babasına, engeli olan bir gencimize, gaziler derneğine, çocuğunun eğitim masraflarını karşılayan bir anneye, yine çocuklarının geçimini temin için uğraş veren bir babaya verilmesine rağmen belediyece bunların iptal edilmesi de düşündürücüdür."
Memurlar.Net
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