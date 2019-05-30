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Darp edilen kadın icra memuru saldırı anlarını anlattı

Kadıköy'de haciz işlemleri için evine gittikleri şahsın bıçaklı saldırısına uğrayan kadın icra memuru, yaşadığı dehşet anlarını anlattı
 30 Mayıs 2019 13:56
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Darp edilen kadın icra memuru saldırı anlarını anlattı

Kadıköy'de 23 Mayıs 2019 tarihinde haciz işlemleri bir eve giden avukat ve 2 icra memuru, ev sahibi Beyazıt Ö.'nün bıçaklı saldırısına uğradı. Olaydan sonra gözaltına alınan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Beyazıt Ö. hakkında, "zincirleme şekilde görevi yaptırmamak için direnme" ve "kamu görevlisine zincirleme hakaret" suçlarından 14 yıl 7 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

"'Size işlem yaptırmam' diyerek bıçakla saldırdı"

Olay günü yaşadığı dehşet anlarını anlatan Ayşe Zeynep Bingül Doğan, Anadolu İcra Müdürlüğü'nde icra memuru olarak çalıştığını söyleyerek, "Olay günü görevlendirme sonucu yanımdaki icra memuru ve alacaklı vekiliyle haciz mahalline gittik. Ev hacziydi. Haciz mahalline girdikten sonra borçluya icra dairesinden haciz işlemi için geldiğimizi anlattık. Borçlu, 'Ben burada size işlem yaptırmam' diye bağırarak kiler gibi bir yerden bıçak alarak bize doğru saldırdı" dedi.

"Beni sırtımdan yakaladı, yere yatırdı"

Alacaklı avukatı ve diğer icra memurunun bahçe kapısından atlayarak kaçtığını söyleyen Doğan, "Şahıs beni sırtımdan yakaladı, yere yatırdı. Elinde bıçak da vardı. Bıçak darbelerinden korunmak için kollarımı suratıma kapattım. Ayrıca borçlu şahsın, saldırganın cins köpeği vardı, cins köpeğinden saldırısından korunmak için bağırırken görevli şoförümüz, avukat ve vatandaşlar tarafından kurtarıldım" diye konuştu.

"Şikayetçiyim, cezalandırılsın"

Doğan, şüphelinin kendisini yakaladığında elinde bıçak olduğunu söyleyerek, "Bıçakla üstümüze saldırdı. Zaten bizi kovalarken de evinin orada elinde bıçak vardı. Şahıs tutuklandı, şikayetçiyim. Cezalandırılmasını istiyorum. Bir daha bu tarz olayların meslektaşlarım ve kendim adına yaşanmaması açısından. Bütün Adalet Bakanlığı personellerine ve Adalet Bakanımıza ilgilendikleri için, yanımda oldukları için teşekkür ediyorum" dedi.

Olayın geçmişi

Kadıköy'de 23 Mayıs 2019 tarihinde haciz işlemleri için evine gittikleri şahsın kendilerine bıçakla saldırdığını iddia eden icra memurları Ayşe Zeynep Bingül Doğan, Ümit Ayhan ile avukat Salih Kayman polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheli Beyazıt Özgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüpheli hakkında "zincirleme şekilde görevi yaptırmamak için direnme" ve "kamu görevlisine zincirleme hakaret" suçlarından 14 yıl 7 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, Özgan'ın eline bıçak alarak evine haciz işlemi için gelen mağdurlara yönelik küfür ettiği, hakaretlerde bulunduğu anlatıldı.

Öte yandan yaşanan olay, çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansımıştı. Görüntülerde saldırgan şahıstan kaçan icra memuru ile avukat, bahçe duvarından atlayarak kaçıyorlardı.

İhlas Haber Ajansı
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