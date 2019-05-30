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Trafik kazalarında kusurun %89 sürücüde

Türkiye'de geçen yıl meydana gelen trafik kazası sayısı, 2017 yılına göre yüzde 2,2 artarak 1 milyon 229 bin 364 olarak gerçekleşti. Kazalara neden olan kusurların yüzde 89,5'inin sürücü, yüzde 8,4'ünün yaya, yüzde 0,9'unun yolcu, yüzde 0,6'sının taşıt ve yüzde 0,6'sının da yol kaynaklı olduğu belirlendi
 30 Mayıs 2019 14:06
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Trafik kazalarında kusurun %89 sürücüde

Türkiye'de geçen yıl meydana gelen trafik kazası sayısı, 2017 yılına göre yüzde 2,2 artarak 1 milyon 229 bin 364 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2018 yılı kara yolu trafik kaza istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, geçen yıl meydana gelen trafik kazası sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 2,2 artarak 1 milyon 202 bin 716'dan 1 milyon 229 bin 364'e yükseldi. Söz konusu kazaların 1 milyon 42 bin 832'sini maddi hasarlı, 186 bin 532'sini ise ölümlü-yaralanmalı kazalar oluşturdu. Yıl içinde meydana gelen ölümlü-yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 75'i yerleşim yeri içinde, yüzde 25'i yerleşim yeri dışında meydana geldi.

Türkiye'de geçen yıl trafik kazalarında 6 bin 675 kişi öldü. Bu kişilerden 3 bin 368'i kaza yerinde, 3 bin 307'si yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti. Kazalarda geçen yıl 307 bin 71 kişi de yaralandı.

Ölümlerin yüzde 46,9'u yerleşim yeri içinde, yüzde 53,1'i dışında gerçekleşti. Yaralanmaların ise yüzde 67,1'i yerleşim yeri içinde, yüzde 32,9'u dışında oldu.

- Ölenlerin yüzde 42,9'u sürücü

Kara yolu ağında geçen yıl gerçekleşen trafik kazalarında ölen kişilerin yüzde 42,9'u sürücü, yüzde 34,9'u yolcu, yüzde 22,2'si yayalardan oluştu. Trafik kazalarında ölenler ve yaralananlar cinsiyetlerine göre incelendiğinde, ölenlerin yüzde 75,9'unun erkek, yüzde 24,1'inin kadın, yaralananların ise yüzde 67,8'inin erkek, yüzde 32,2'sinin kadın olduğu görüldü.

Türkiye'de ölümlü-yaralanmalı trafik kazasına neden olan toplam 217 bin 898 kusura bakıldığında, bunların yüzde 89,5'inin sürücü, yüzde 8,4'ünün yaya, yüzde 0,9'unun yolcu, yüzde 0,6'sının taşıt ve yüzde 0,6'sının da yol kaynaklı olduğu belirlendi.

Ölümlü-yaralanmalı trafik kazasına karışan toplam 300 bin 704 taşıtın yüzde 53,2'si otomobil, yüzde 15,5'i motosiklet, yüzde 15,3'ü kamyonet, yüzde 3'ü minibüs, yüzde 2,5'i kamyon, yüzde 2,3'ü çekici, yüzde 2,2'si otobüs, yüzde 1,1'i traktör ve yüzde 4,9'u diğer taşıtlardan oluştu.

- En çok kaza temmuzda, en az şubatta

Türkiye'de geçen yıl en fazla ölümlü-yaralanmalı kazanın meydana geldiği ay yüzde 10,9 ile temmuz oldu. En az kaza ise yüzde 6 ile şubatta gerçekleşti.

Haftanın günlerine göre bakıldığında ölümlü-yaralanmalı kazaların yüzde 14,8 ile en fazla cumartesi, yüzde 13,7 ile en az salı gerçekleştiği görüldü.

Kara yolu ağındaki ölümlü-yaralanmalı kazaların yüzde 67,7'si gündüz, yüzde 29,7'si gece ve yüzde 2,6'sı alaca karanlıkta gerçekleşti.

Anadolu Ajansı
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