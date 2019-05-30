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Bakanlıktan sağlıklı bayram sofrası önerisi

Sağlık Bakanlığınca ramazanın ardından yeterli ve dengeli beslenme için neler tüketilmesi gerektiğini gösteren yiyeceklerin yer aldığı örnek "Sağlıklı Bayram Sofrası" hazırlandı
 30 Mayıs 2019 14:09
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Bakanlıktan sağlıklı bayram sofrası önerisi

Sağlık Bakanlığınca, ramazanın ardından yeterli ve dengeli beslenme için neler tüketilmesi gerektiğini gösteren yiyeceklerin yer aldığı örnek "Sağlıklı Bayram Sofrası" hazırlandı.

Hekimevi'nde düzenlenen etkinlikte, söğüş salatalık, domates, salata, ceviz, peynir, zeytin gibi kahvaltılıkların yanı sıra içecek olarak kayısı kompostosu, sütlü tatlı olarak güllaç, çorba, köfte, bulgur pilavı, yoğurt ve zeytinyağlı taze fasulyeden oluşan "Sağlıklı Bayram Sofrası" kuruldu.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünde görevli diyetisyen Hatice Berna Karakaş, ramazanın ardından sağlıklı ve dengeli beslenmenin püf noktaları hakkında bilgi verdi.

Karakaş, ramazanda beslenme düzeninde değişiklikler meydana geldiğini, öğün düzeni, sıvı alımı ve fiziksel aktivite oranlarının değiştiğini belirtti.

Ramazan sonrası aniden aşırı yemek yenilmemesi gerektiğine dikkati çeken Hatice Berna Karakaş, bu durumda bazı sindirim sistemi rahatsızlıklarıyla karşılaşılabileceğini ifade etti.

Geleneksel bayram ikramları arasında şeker ve çikolatanın yanı sıra baklava, börek gibi hamur işlerinin bulunduğunu anımsatan Karakaş, bu gıdaların yüksek enerji ve yağ içerdiğini hatırlattı.

Hatice Berna Karakaş, bu nedenle bayram ziyaretlerinde sunulan ikramlara dikkat edilmesi, bir, hatta yarım porsiyonun üstüne çıkılmaması gerektiğini aktararak, "Hamur işi, şerbetli tatlıları önermiyoruz. Sütlü, hatta meyveli tatlılar olabilir. Bu tatlılara meyve eklenebilir. Kuru meyveler yenilebilir, meyve tabakları hazırlanabilir." diye konuştu.

Diyetisyen Karakaş, bayramda misafirlere tatlı ikramlarını yemeleri konusunda ısrarcı olunmaması, misafirlerin de nezaketen kendilerini yemek zorunda hissetmemeleri gerektiği uyarısında da bulundu.

- "Tüketilen yiyecek miktarı aniden artırılmamalı"

Ramazan ayının sona ermesiyle tüketilen yiyeceklerin miktarının aniden artırılmamasını söyleyen Karakaş, "3 ana öğünün yer almasını istiyoruz ve ara öğün de eklenebilir. Sıvı alımına dikkat edilmeli ve fiziksel aktivite de artırılmalı." dedi.

Hatice Berna Karakaş, bayram sabahına hafif bir kahvaltı ile başlanması gerektiğini belirterek, kahvaltıda kızartma ve kavurma yöntemleriyle pişirilmiş besinlerin yenilmemesi gerektiğini söyledi.

Domates, salatalık, maydanoz, taze biber ve çiğ sebzelerin bolca tüketilmesi, az tuzlu peynirin tercih edilmesi gerektiğinin altını çizen Karakaş, "Kahvaltıda haşlanmış yumurta gibi sağlıklı yöntemler tercih edilmeli. Yağa kırma yerine çılbır yapılmalı. Zeytine fazladan yağ eklenmemeli. Açık çay tüketilmeli ve meyve yenilmeli. Kavurma, kızartma gibi aşırı yağlı yöntemler kullanılmamalı. Mutlaka yeterli su tüketilmeli." şeklinde konuştu.

Öğle ve akşam yemeklerinde çorba içilebileceğini belirten diyetisyen Karakaş, havaların sıcak olması nedeniyle çorbanın otlu yapılan soğuk çorba şeklinde tüketilebileceğini anlatarak, "Ardından zeytinyağlı sebze yemeği ve bir porsiyon et tüketilebilir. Bu yiyeceklerin yanında yine salata ve su olması gerekir. Ayran, komposto gibi gıdalar da sofrada yer alabilir." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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