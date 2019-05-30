Yazı işleri müdürlüğü 'kariyer meslek' haline getirliyor
|30 Mayıs 2019 14:11
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Yargı Reformu Strateji Belgesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.
Yargı Reformu Strateji Belgesi, performans ve verimliliğin artırılmasına vurgu yapıyor.
Bu çerçevede, HSK'da "Yargıda Performans Ölçüm ve Takip Merkezi" kurulurken, uzun süren soruşturma veya davalar için "Performans Esaslı İzleme Sistemi" oluşturulacak.
"Yargıda Hedef Süre" uygulaması geliştirilecek.
Hakimlerin ceza ve hukuk hakimi olarak ihtisaslaşması sağlanarak Türk yargı sisteminde bir ilk gerçekleştirilecek.
Bir başka ilk uygulama ise çevre, imar ve enerji gibi alanlarda ihtisas mahkemelerinin kurulması olacak.
Ayrıca, istinaf mahkemeleri güçlendirilecek.
Bilişim sisteminin yurt dışı temsilcilikleri ile entegrasyonu sağlanacak.
Video konferans yoluyla ifade ve beyan alınmasını mümkün kılan SEGBİS sistemi adliye bulunmayan ilçelerde ve büyük havalimanlarında da kurulacak.
Mahkeme nöbet sistemi geliştirilecek.
Mahkeme yazı işleri müdürlüğü "kariyer meslek" olarak yeniden yapılandırılacak.
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