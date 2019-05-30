1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

24 sanıklı 'Yeşil Reçete' davasında 2 tahliye

Kayseri merkezli 7 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda, yeşil reçete ile alınan ilaçları yasa dışı yollarla sattıkları ileri sürülen aralarında eczacı ve aile hekiminin de olduğu 12'si tutuklu 24 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı, tutuklu sanıklardan 2'si tahliye oldu. Tutuklu sanıklardan Ali K., "Annem trafik kazası geçirdiği için bu ilaçlardan verdim, kendisine iyi geldi. Kesinlikle bu hapların uyuşturucu olduğunu bilmiyordum, bilsem anneme içirmezdim" dedi
 30 Mayıs 2019 14:15
Yazdır
24 sanıklı 'Yeşil Reçete' davasında 2 tahliye

6 Mart 2019'da Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yeşil reçete ile satılan ilaçları yasadışı yollarla sattıkları belirlenen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon çerçevesinde Kayseri'de 24 ev ve 3 iş yeri, Adana, Erzurum, Elazığ, İstanbul ve Tekirdağ'da bir, Konya'da ise iki adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan operasyonda 24 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, aramalarda 38 bin 98 adet uyuşturucu hap, 2 adet pompalı tüfek ve bu tüfeklere ait 24 adet fişek, döner bıçağı, uyuşturucu içme aparatı, 4 adet bilgisayar, 4 adet harddisk ve 33 adet cep telefonu ve simkartı ele geçirildi. Yapılan soruşturma çerçevesinde eczanelerde yapılan incelemelerde yeşil reçeteye tabi 8 bin 600 kutu ilaç satışı yapıldığı, bin 569 kutunun zayi ilaç olarak gösterildiği belirendi. Gözaltına alınan şüphelilerden 12'si TCK 188/6 maddesi gereğince 'uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin imali, ithali, ihracı, ülke içinde satılması, satışa arz edilmesi, başkalarına verilmesi (temin etme), sevk edilmesi, nakledilmesi, depolanması veya ticaret amacıyla satın alınması' suçundan tutuklanırken, 12'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar oğul Alaattin B., Ali K., Cengiz K., Erhan Ç., Halil E., Haydar S., Hüseyin D., Metin Ş., Muhammed Fatih C., Serkan K., Ulaş E. ve oğul Yusuf B. ile tutuksuz sanıklar baba Alattin B., Barış B., Cavit E., Ecem C., Gamze S.G.Ü., Halil B., Hasan Ç., Reyhan Ö., Seyhan D., Sezer K., Yakup Ü. ve baba Yusuf B. ve avukatları hazır bulundu.

"Uyuşturucu olduğunu bilsem anneme içirmezdim"

Tutuklu sanık Ali K. mahkemede yaptığı savunmasında "Ben Konya'da yaşıyorum. Sanık oğul Yusuf B. ile olay günü görüştüm. 20 kutu ilaç aldım, 4 bin TL verdim, uyuşturucu olduğunu bilmiyordum. Çamaşır makinesinde bulunan hapları ben koydum. Her kutuda 56 adet vardı. Ulaş'tan da 15 kutu almıştım. Tape kayıtları doğrudur. Annem trafik kazası geçirdiği için bu ilaçlardan verdim, kendisine iyi geldiği için annemin hastalığına aldım, kesinlikle bu hapların uyuşturucu olduğunu bilmiyordum, bilsem anneme içirmezdim" diye konuşurken, tutuklu sanık Cengiz K. ise 25 yıldır epilepsi hastası olduğunu, bu nedenle hap kullandığını söyledi.

Tutuklu sanık Erhan Ç. de ilaçları aile hekimi Metin Ş.'ye yazdırdığını, bazen telefondan konuşurken muayene olmadan reçete yazdırdığını söyleyerek "Epilepsi tanısı hastalığım var. O yüzden kullanmak için aldım. Tape kayıtlarında bayrak satışına ilişkin konuşmalarımızdır" dedi.

Tutuksuz sanık baba Yusuf B. ise "Sanık Metin Ş.'ye muayene olmadık, oğlum Yusuf ile beraber gittik, ben yazdırdım. Ağrı kesici olarak kullanıyordum. Tape kayıtları doğrudur. 4 kutu almıştım, eşim de ağrı kesici olarak kullanırdı" şeklinde konuştu.

Aile hekimi: "Muayene ettiklerim de var, etmediklerim de"

5 ayrı olaydan tutuklu yargılanan 35 yıllık hekim olduğunu söyleyen sanık Metin Ş. mahkemede şunları söyledi: "Aile hekimliği yaparım. Muayene ettiklerim de var, etmediklerim de. Telefonla arayıp rahatsız olduklarını, kriz geçirdiklerini söylediler. Reçete kodu ile şifresini gönderdim renkli reçete sistemine geçildi, önceden 4 kutuya kadar o ilaçlara izin veriliyordu, daha sora bu sayı 2'ye düştü. Raporu olanlar alabiliyordu, bu kişilerin de raporu vardı. MEDULA sisteminden raporları görebiliyoruz. Ben bu reçeteleri kesinlikle ilaç olarak yazdım, uyuşturucu olarak asla yazmadım. Aile hekimlerinin de yetkisi vardı. 35 yıllık hekimim, herhangi bir menfaat temin etmedim. Son 15 gün şahıslara gelmeleri gerektiğini, muayene etmem gerektiğini söyledim ama durumları olmadığı için yardım amaçlı yaptım."

Eczane kalfası tutuksuz sanık Yakup Ü. de sanıkların bazılarını tanıdığını, eczaneye geldiklerini, bu ilaç teminiyle eczane sahibi sanık Muhammed Fatih C.'nin ilgilendiğini belirterek, "Zayi göstererek kimseye ilaç vermiş değiliz, 20 yıldır çalışırım. Yüksek miktarda eczanede zayi çıkmasının nedenini bilmiyorum, biz mağdur olduk" dedi.

Eczacı: "Gayri resmi hiçbir iş yapmadım"

Eczane sahibi tutuklu sanık Muhammed Fatih C. de hastaların e-reçete koduyla geldiklerini, MEDULA sistemine girip ilaçları verdiklerini söyleyerek, "3 aydır tutukluyum, gayri resmi hiçbir iş yapmadım. Cırgalan, Ahi Evran, Yavuz Selim gibi 6 ayrı mahalle Cırgalan'daki sağlık ocağına gelir, oradan da bizim eczaneye geçerler. 20 sene bu mesleği çürüttüm, üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

3 tanığın dinlendiği davada mahkeme heyeti verdiği ara kararda İl Sağlık Müdürlüğü'nden heyet oluşturulmasını ve bilirkişi raporu alınmasını, tutuklu sanıklardan Haydar S. ile Hüseyin D.'nin tutuksuz yargılanmak üzere tahliyelerine, diğer tutuklu 10 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı Temmuz ayına erteledi.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Trafik kazalarında kusurun %89 sürücüde
30 Mayıs 2019 14:06		 Darp edilen kadın icra memuru saldırı anlarını anlattı
30 Mayıs 2019 13:56
Personelini tokatlayan patron: Ani öfke patlaması yaşıyorum
30 Mayıs 2019 13:55		 Ormanda çalışma yapan Bakanlık personeli kaza geçirdi. Şoför öldü
30 Mayıs 2019 11:43
Hakimini şikayet eden katip 'sanık' oldu!
30 Mayıs 2019 10:35		 'İlgezdi'nin korumaları işçileri darp etti' iddiası
30 Mayıs 2019 10:24
Adana'da akaryakıt kaçakçılığı operasyonu
30 Mayıs 2019 10:10		 Patrondan çalışanlarına 'ayağa kalkmadın' dayağı
30 Mayıs 2019 09:44
Hamile çocukları saklayan 18 doktora dava
30 Mayıs 2019 09:26		 12 seçim kurulu başkanı ifade verdi
30 Mayıs 2019 06:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:50 - Merkez Bankası rezervleri arttı14:44 - FETÖ'nün kadın yapılanma sorumlusuna 22,5 yıl hapis istendi14:43 - Hukuk fakültelerine, ilk 100 binde olanlar girebilecek14:42 - Eski Danıştay üyesine FETÖ'den hapis14:34 - 23 Haziran için bilet değişikliğinde yarın son gün14:32 - Bakan Dönmez'den Rüzgar YEKA-2 ihalesi açıklaması14:28 - Erdoğan, Yargı Reformu Stratejisi'ni açıklıyor14:15 - 24 sanıklı 'Yeşil Reçete' davasında 2 tahliye14:11 - Yazı işleri müdürlüğü 'kariyer meslek' haline getirliyor14:10 - Proje okulundaki öğretmenin, zorunlu hizmeti ertelenebilir mi?
14:09 - Bakanlıktan sağlıklı bayram sofrası önerisi14:06 - Trafik kazalarında kusurun %89 sürücüde14:04 - Adil Öksüz'ün kayınvalidesi hakim karşısına çıktı14:01 - 30 Mayıs 2019 tarihinde FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar13:56 - Darp edilen kadın icra memuru saldırı anlarını anlattı13:55 - Personelini tokatlayan patron: Ani öfke patlaması yaşıyorum13:53 - 5 yıl ceza alan FETÖ sanığı: Kıbrıs'a kafa dağıtmaya giderdim13:52 - Maçoğlu: 6 zabıta, vali tarafından gözaltına aldırıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Komünist başkanın uygulamalarına tepkiler artıyor
İşte 9 maddelik yeni yargı paketi
Hakimini şikayet eden katip 'sanık' oldu!
Üst öğrenim zam ve tazminatına dair olumsuz karar
Bahçeli 50 başkanı Ankara'ya çağırdı
HDP'li belediyeden Türkçe'ye yasak
Avukat, aynı etekle adliyeye gitti
YÖK'ten lisansüstü eğitimde azami süre görüşü
Giresun Üniversitesi Rektörü Coşkun görevinden istifa etti
Sayıştay, 26 memurun ismini Resmi Gazetede yayımladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
naci ünüvar 1
fatma barbarosoğlu 1
havva'nın üç kızı 2
ekrem imamoğlu 4
abdullah şevki 5
Büyükanneler ile gezintiye çıkmak 2
yacine brahimi 1
çerez 3
gece 1
şikayetçisi olduğu davaya kendisi bakan hakim 3
SON İLANLAR
Tarım Kredi İzmir Böl. Birliği Kooperatif Görevlisi ve Ziraat Mühendisi Alacak
Köprülü Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Çorum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
TSK Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisi Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Tokat Reşadiye SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Isparta Aksu Belediyesi 5 İşçi Alacak
Bartın İl Özel idaresi Geçici 10 İşçi Alacak
Sivas Sarkışla Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bolu Yeniçağ Öğretmen Evi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Çardak Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam