Erdoğan, Yargı Reformu Stratejisi'ni açıklıyor
|30 Mayıs 2019 14:28
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yargı Reformu Stratejisi Programı'na katılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yargı stratejisi belgesini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yargı reformu kapsamında, Adalet Akademisinin kurulması, nöbetçi noterlik ve hakim ve savcılar için etik ilkeler gibi hususlar hayata geçirildi" dedi.
İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan satır başları
"Yargı Reformu Stratejisi'ni sonraki reform hazırlıklarını başlangıcı olarak görebiliriz.
Hak ve Özgürlükler Perspeftifi:
Tutuklama tedbirinin ölçülü olması için yeni adımlar atıyoruz.
Adil yargılanma hakkı için önemli yenilikler getiriyoruz
Adalet Sisteminin İşleyişine Dair Perspektif
Adalet sistemine erişimde kolaylıklar getiriyoruz.
1- HAK VE ÖZÜLÜKLERİN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ
- Mevzuat gözden geçirilecek.
- AİHM'in değerlendirmeleri var, hak ve özgürlüklere dair mevzuat paketleri düzenliyoruz.
- İfade özgürlüğüne dair kararlar istinaftan sonra Yargıtay'da da incelenecek.
Tutukluluk tedbirine ancak zorunlu hallerde başvurulmasına yönelik düzenleme yapacağız.
- İnternet sitesine erişimi engellemeye yönelik yeni düzenleme yapacağız
- Yeni insan hakları eylem planı hazırlanacak.
2- YARGI BAĞIMSIZLIĞI
- Coğrafi teminat getiriyoruz. Mevcut nakil sistemi iyi işlemiyor. Mesleki teminatları bu şekilde güçlendireceğiz.
- Hakim ve savcı adayı alımında, mülakat heyetini genişletiyoruz. Yüksek mahkemelerden temsilci olacak.
- Mesleki kıdem şartlarını yeniden belirliyoruz.
- Disiplin kararlarına yargı yolunu genişletiyoruz. Disiplin cezaları da yeniden belirlenecek.
3- İNSAN KAYNAKLARININ NİTELİĞİNİN ARTIRILMASI
- Hukuk fakültelerine girişte başarı sıralaması 190 binden 100 bine yükselticek. Hukuk mesleklerine giriş sınavı en önemli yenilik olacak. ÖSYM yapacak. Belirli puanı alanlar avukatlık stajına başlayabilecek.
Hakim veya savcı noter olabilmesi için ayrıca özel sınavlara da girilecek.
4- YARGIDA PERFORMANS
- Hakimler ceza ve hukuk olmak üzere ihtisaslaşacak. 3067 hukuk, 2985'i ceza makemeleridir. Mesleğin başlangıcında hakimler ceza ve hukuk olarak alınıp uzmanlaştırlacak.
- Çevre, mimar ve enerji gibi alanlarda özel mahkemeler kurulacak
- İstinaf mahkemelerini güçlendiriyoruz. 11 ilde istinaf mahkemesi buluunuyor. 4 ilde daha istisnaf mahkemesi kurulacak.
- Mahkeme nöbet sistemini güçlendiriyruz. Ceza mahkemeleri 24 saat hizmet verecek.
- Yazı işleri müdürlüğü kariyer meslek olarak yeniden yapılandırılacak. Yazı işleri müdürlüğüne Görevde yükselme ile değil hukuk eğitimi alanların sınavla girebileceği bir kariyer meslek haline dönüştürüyoruz.
Yargı Reformu Strateji Belgesi Tanıtım Programı#2023YargıVizyonuhttps://t.co/3tIAg6YuwPStrateji Gelistirme Baskanligi (yargi reformu) (@abyargireformu) 30 Mayıs 2019
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