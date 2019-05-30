23 Haziran için bilet değişikliğinde yarın son gün
|30 Mayıs 2019 14:34
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Türk Hava Yolları 23 Haziran 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Seçimleri nedeniyle yolcularına sunduğu bilet değişikliği süresinin yarın bitecek olması nedeniyle yolcuları uyardı. THY'den yapılan açıklamada, "23 Haziran 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye seçiminin yenilenmesi üzerine, İstanbul'da oy kullanacak yolcularımız için bazı düzenlemelerimiz bulunuyor. 06 Mayıs 2019 ve öncesinde biletleri düzenlenmiş, 23 Haziran 2019 gününü kapsayan tarihlerde İstanbul çıkışlı dış hat uçuşu ya da İstanbul çıkışlı/varışlı iç hat uçuşu olan yolcularımızın 31 Mayıs 2019 tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla:
1. Yeni rezervasyonun orijinal seyahat tarihinden 7 gün önce veya 7 gün sonrasında bir uçuşa yapılması durumunda rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacaktır.
2. İade talepleri:
a)Hiç kullanılmamış biletler ücretsiz iade yapılacaktır.
b)Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde, biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi ücretsiz yapılacaktır.
3. Bilet süresinin uzatılması: Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği orijinal seyahat tarihinden 7 gün sonrasına kadar uzatılabilecektir.
4. İlgili uygulamalar sadece Türk Hava Yolları ve AnadoluJet'in icra ettiği seferlerde geçerli olacaktır.
5. İlgili işlemler Türk Hava Yolları satış ofisleri, çağrı merkezi ve biletin satın alındığı acenteler tarafından yapılabilecektir.
6. Sunulan haklar promosyon dahil tüm bilet tipleri için geçerlidir" denildi.
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