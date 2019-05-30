Hukuk fakültelerine, ilk 100 binde olanlar girebilecek
Hukuk fakültelerine girişte başarı sıralaması 190 binden 100 bine yükselticek. Hukuk mesleklerine giriş sınavı en önemli yenilik olacak. ÖSYM yapacak. Belirli puanı alanlar avukatlık stajına başlayabilecek
|30 Mayıs 2019 14:43
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yargı stratejisi belgesini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yargı reformu kapsamında, Adalet Akademisinin kurulması, nöbetçi noterlik ve hakim ve savcılar için etik ilkeler gibi hususlar hayata geçirildi" dedi.
İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan satır başları
- Hukuk fakültelerine girişte başarı sıralaması 190 binden 100 bine yükselticek. Hukuk mesleklerine giriş sınavı en önemli yenilik olacak. ÖSYM yapacak. Belirli puanı alanlar avukatlık stajına başlayabilecek.
- Hukuk fakültelerinin eğitim sürelerini 5 yıla çıkarıyoruz, kontenjanları azaltıyoruz.
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