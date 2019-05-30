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Merkez Bankası'nın döviz rezervleri arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 93 milyar 547 milyon dolara yükseldi
 30 Mayıs 2019 14:50
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Merkez Bankası'nın döviz rezervleri arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 72 milyon dolar artarak 93 milyar 547 milyon dolara çıktı.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 24 Mayıs'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 344 milyon dolar artışla 73 milyar 92 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 17 Mayıs ile biten haftada 71 milyar 748 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 272 milyon dolar azalışla 20 milyar 727 milyon dolardan 20 milyar 455 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 72 milyon dolar artarak 92 milyar 475 milyon dolardan 93 milyar 547 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervi Brüt Döviz Rezervi Toplam Rezervler
28.12.2018 19.950 71.980 91.930
25.01.2019 19.862 73.470 93.332
22.02.2019 20.549 79.122 99.671
29.03.2019 20.834 75.408 96.242
05.04.2019 20.627 76.679 97.306
12.04.2019 20.854 76.955 97.809
19.04.2019 20.381 75.565 95.946
26.04.2019 20.432 73.284 93.716
03.05.2019 20.418 72.633 93.051
10.05.2019 20.664 72.994 93.658
17.05.2019 20.727 71.748 92.475
24.05.2019 20.455 73.092 93.547
Anadolu Ajansı
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