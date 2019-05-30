FETÖ'den alındı özel öğrencileri hayata hazırlayan merkez oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yurt olarak kullandığı, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Kanun Hükmünde Kararname gereği Milli Eğitim Müdürlüğüne devredilen özel eğitim okulu olarak kullanılan okul, engelli öğrencilere hizmet veriyor.

Çerkezköy Şehit Muharrem Yanal Özel Eğitim Meslek Okulu'nda hafif zihinsel yetersizliği olan ve otizmli 15-27 yaş arasındaki öğrenciler eğitim görüyor. Okulda 70 öğrenciye mobilya, iç mekan tasarımı atölyesi, tekstil teknolojisi atölyesi, el sanatları teknolojisi atölyesi ile yiyecek ve içecek hizmetleri atölyelerinde özel eğitim veriliyor.

Buradaki atölyelerde başarabilme duygusunu kazanan öğrencilerin özgüvenleri artıyor, her yeni başarı öğrencilerin yeni şeyler öğrenmeleri için de motive ediyor.

Okulu Müdürü Murat Sütçü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitimlerle öğrencilerin sosyalleşmesini sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Özel öğrencilerin hayata hazırlanmaları gerektiğini ifade eden Sütçü, şöyle konuştu:

"Okulumuzun amacı hafif zihinsel yetersizliği olan ve hafif otizmli öğrencilerin hiçbir kimseye bağlı olmadan kendi başlarına hayatlarını sürdürebilmelerini sağlamak, onlara sosyal ve mesleki eğitim kazandırmaktır. Bu eğitim ile kendi başlarına hayatlarını idame ettirebilecekler. İşletmelerde çalışabilecekler. Aldıkları belge onlara yüksek öğrenim hakkı kazandırmıyor ama iş yerlerine müracaat ettiklerinde meslek lisesi diploması yerine geçiyor."

Öğretmenler Muzaffer Arslan ve Elif Özumar Doğan da öğrencilerinin her eğitimin ardından daha sosyal olduklarını ifade etti.