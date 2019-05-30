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CHP'li Özel: Kuvvetler ayrılığı ayaklar altına alındı

CHP Grup Başkanvekili Özel: Yürütmenin başı, yasamanın işiyle ilgili günlerdir haber veriyor, bugün de toplantı yapıyor, strateji belgesi açıklıyor. Bu kuvvetler ayrılığının ayaklar altına alındığı, tek adam rejiminin egemenliğinin tescillendiği günlerden biri
 30 Mayıs 2019 15:06
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CHP'li Özel: Kuvvetler ayrılığı ayaklar altına alındı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yargı reformu paketini açıklamasını, "Yürütmenin başı, yasamanın işiyle ilgili günlerdir haber veriyor, bugün de toplantı yapıyor, strateji belgesi açıklıyor. Bu kuvvetler ayrılığının ayaklar altına alındığı, tek adam rejiminin egemenliğinin tescillendiği günlerden biri." diye değerlendirdi.

Özel, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, parlamenter demokrasinin olduğu her yerde parlamentoyu işletme sorumluluğunun iktidar partisinde bulunduğunu söyledi.

Son günlerde içlerindeki birtakım karışıklıklardan, tartışmalardan dolayı 291 milletvekilinden 200'ünü Meclis Genel Kurul Salonu'na sokamayan iktidar partisiyle karşı karşıya olduklarını savunan Özel, yasama faaliyetinin yapılamadığını iddia etti. Özel, görevlerinin denetlemek olduğunu, bunu yaptıklarında ise "Yoklama, karar yeter sayısı istiyorsunuz." diye tepki gösterildiğini belirtti.

Özel, "Erdoğan anayasasının" çöktüğünü, Meclis'in işlevsiz olduğunu, 20 bin liraya yakın maaş alan milletvekillerinin lütfedip Genel Kurul Salonuna girmediğini ileri sürdü. Özel, "İradelerini vermişler saraya. Bir odasında adaletle ilgili çalışma, öbür odalarında da bakanlar başka kanunun pazarlığını yapıyorlar. Etkisiz, yetkisiz, milletten güç almayan kişilere bunun yaptırılması kabul edilebilir değil." dedi.

-"AK Parti mutfağında hazırlana reform"

AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Atatürk'ün vasiyeti çiğnenerek, AOÇ üzerine Cumhurbaşkanı sarayını yaptırdığı yerde yargı paketi açıkladığını ifade eden Özel, "Bunun önü söz, arkası kanun. Kanunla olur. Yargı reformunu ne yapacaksın, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle, sarayda yapabiliyorsan. Burada yapılacak, oylar burada verilecek. Yürütmenin başı, yasamanın işiyle ilgili günlerdir haber veriyor, bugün de toplantı yapıyor, strateji belgesi açıklıyor. Bu kuvvetler ayrılığının ayaklar altına alındığı, tek adam rejiminin egemenliğinin tescillendiği günlerden biri." diye konuştu.

Özel, atanmış memur, teknisyen bakan, arkasında milletin oyunun bulunmadığı, hakkında gensoru önergesi verilemeyen Adalet Bakanı Abdullah Gül'ün, AK Parti mutfağında hazırlanan bu reformları sıraladığını savundu.

Özgür Özel, "Muhalefet partilerine bile çağrı yapmış. Allah bilir MHP Grup başkanvekilleri, MHP milletvekilleri oradadır, dinliyorlar, yargı reformu yapılacakmış. Sen yapacaksın, neyini dinliyorsun, sen milletvekilisin, yürütmenin ne talimatını alıyorsun?" diye sordu.

-"Gölge düşürmüştür"

FETÖ'den tutuklu bulunan, ABD vatandaşı, NASA çalışanı Serkan Gölge'nin serbest bırakıldığını anımsatan Özel sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hapishaneye dün güneş doğdu. Gölge uyandı, havalandırmaya çıktı kendi gölgesine baktı, gün ilerledi bizde akşam üzeri, ABD'de sabah oldu. Trump uyandı, Gölge'yi hatırladı, Erdoğan'ı arayarak, 'Serkan Gölge'yi bana yolla' dedi. O da 'Başüstüne' dedi. Bir telefon açtı, Gölge, güneşi memleketinde batırmak üzere yola çıktı. Bu memlekette hukuk var mı; bu adam suçsuzsa, serbest kalacaksa bu kadar süredir neden içeride? İçeride olmasının bir hukuku varsa bu telefonla nasıl serbest kalıyor? Adaletin, demokrasin, memleketin itibarı, vicdanın, FETÖ ile mücadelenin üzerine Serkan Gölge'nin serbest bırakılması gölge düşürmüştür. Trump'ın bir telefonuyla gecenin bir yarısında tutuklu salıveren mahkemeye, yargıya, yargıca, bu düzene yazıklar olsun. Bunlara bu talimatı verip, parmağında oynatan o tek adama da yazıklar olsun."

-"Dünü ile bugünü arasındaki fark izah edilebilir değil"

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın, eski belediye başkanı Kadir Topbaş'ı ziyaret etmesini de değerlendiren Özel, 15 Temmuz gecesi eşlerini, çocuklarını kaybedenlerden isyan edenlerin olduğunu ileri sürdü. Özel, Yıldırım'ın, "Onun bıraktığı yerden hizmetler devam edecek" dediğini kaydederek, Topbaş'ın görevden alınmasına yönelik FETÖ imasına işaret etti. Özel, "Millet, bu adam FETÖ'cüyse, sen bunun bıraktığı yerden devam edeceğini söyleyerek neyi kast ediyorsun diye soruyor. Bizim kocamız, evladımız boşuna mı öldü diyorlar. İsyan, gözyaşı haklı. Binali Bey, hangi tutum içinde olursa olsun, dünü ile bugünü arasındaki fark izah edilebilir değil." ifadesini kullandı.

Özel, Gölge'nin serbest bırakılmasına ilişkin bir soruyu yanıtlarken, FETÖ'cünün garibanına ceza, kodamanına ihale verilen dönemde olduklarını iddia etti. Özel, FETÖ'cülerin suçsuz, kandırılmış, en alttaki halkasının cezaevlerinde süründüğünü öne sürerek, "Aileleri ağaç kabuğu yiyor ama kodamanları ihalelerden besleniyor. Kodamanları, uçan sarayda yanında oturuyor, otellerinin gölgesi Meclisin bahçesine düşüyor. " dedi.

Anadolu Ajansı
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