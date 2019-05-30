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Dolar, son 1 ayın en düşük seviyesine geriledi

Dolar, son 1 ayın en düşük değerine geriledi. Dolar 5,8852 TL'den alışı yapılıyor
 30 Mayıs 2019 15:15
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Dolar, son 1 ayın en düşük seviyesine geriledi

Dolar son 1 aydın en düşük değerine geriledi.

Serbest piyasalardaki fiyatlamaya göre dolar 5,8852 TL'den alışı yapılıyor.

Türkiye piyasaları bayram tatili rehavetine girdi. Piyasa uzmanları bayram tatili ile de birlikte önümüzdeki bir iki haftanın sakin geçmesini bekliyor.

ABD ile olası bir gerilimin İstanbul seçimi sonrasına ertelendiği izlenimiyle TL pozitif ayrışıyor, dolar/TL 6 TL'nin altına düştü.

Bankacılara göre TL'deki iyimserlik Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Rus hava savunma sistemi S-400'ün teslimatının Haziran ayına yetişmeyebileceği açıklaması ile başladı.

İki NATO müttefiki olan ABD ve Türkiye, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın alma planları nedeniyle aylardır anlaşmazlık yaşıyor. ABD S-400'lerin NATO ile uyumlu olmadığını ve F-35'lerin güvenliğini tehlikeye atacağını söylüyor.
Memurlar.Net
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