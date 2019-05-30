Yaralı polislere vatandaşlardan 'güneş koruması'
Adana'da motosikletli iki polisin ticari taksiyle çarpışması sonucu yaralandığı kaza sonrası çevredekiler, yerde ambulans bekleyen polisleri karton ve şemsiyeyle güneşten korudu
|30 Mayıs 2019 15:15
|Yazdır
Adana'da ticari taksiyle çarpışan motosikletteki iki polis yaralandı, vatandaşlar yerdeki polisleri güneşten korumak için çaba sarf etti.
Merkez Seyhan ilçesi Tellidere Caddesi'nde Ulaş Özaslan yönetimindeki 01 T 2832 plakalı ticari taksi ile yunus timinde görevli Mesut Şafak'ın kullandığı motosiklet çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Şafak ile arkadaşı Halil Özkale yaralandı.
Yaralı polislere çevrede bulunan vatandaşlar ilk müdahaleyi yaptı.
Yerde ambulansın gelmesini bekleyen yaralı polisleri vatandaşlar, güneşten karton ve şemsiyeyle korudu.
Bir süre sonra 112 Acil Sağlık ekipleri, kaza yerine gelerek yaralı polisleri hastaneye kaldırdı.
Tedavi altına alınan polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Bakanlıktan sağlıklı bayram sofrası önerisi
30 Mayıs 2019 14:09
|Seyyar tezgahına güneş enerjisi sistemi kurdu
30 Mayıs 2019 13:23
|Etna yanardağı aktif duruma geçti
30 Mayıs 2019 11:30
|Sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek - Haritalı
30 Mayıs 2019 06:30
|Engelli çocuk 7 günlük bebeği damdan düşürdü
30 Mayıs 2019 00:40
|Gökova'da çadırda tatil keyfi
29 Mayıs 2019 23:48
|Erzurum ve Kars için yüksek sıcaklık uyarısı
29 Mayıs 2019 23:28
|'Kahraman Kenan'a Almanya'da madalya
29 Mayıs 2019 23:18
|Devlet desteğiyle kurdular! Şimdi talep yağıyor
29 Mayıs 2019 22:30
|Bayram tatili öncesi gözler ona çevrildi!
29 Mayıs 2019 22:22