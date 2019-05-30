Mardin'de terör örgütü DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
Mardin'in Artuklu ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı
|30 Mayıs 2019 16:07
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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında bazı adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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