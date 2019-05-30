1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sağlık ocağında doktor ve öğretmene saldırı davasında 2 tahliye

Bornova ilçesinde Yunus Emre Aile Sağlık Merkezinde doktor ve öğretmeni darbettikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 3'ü tutuklu 4 sanık ile müşteki sanık hakim karşısına çıktı
 30 Mayıs 2019 16:15
Yazdır
Sağlık ocağında doktor ve öğretmene saldırı davasında 2 tahliye

İzmir'in Bornova ilçesinde Yunus Emre Aile Sağlık Merkezindeki doktor ve öğretmeni darbettikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 4 sanık ile sanıkların davacı olduğu müşteki sanığın yargılanmasına başlandı.

İzmir 21. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya 3 tutuklu ve 2 tutuksuz sanık ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Mürşit Yılmaz, çalıştığı için eşini Yunus Emre Aile Sağlık Merkezine göndererek kullandığı kolesterol ilacını yazmasını istediğini, doktorun eşi için ilaç yazdığını ancak kendisi için yazmadığını daha sonra sağlık ocağına gittiğini anlattı. Doktorun ilaç yazmadığını ve kendisine yumruk attığını ileri süren Yılmaz, doktora saldırmadığını, seslerin duyulması üzerine dışarıdan gelen kişiler tarafından dövüldüğünü iddia etti.

Suçlamaları kabul etmeyen Yılmaz, "Bir anlık öfkeyle gelişen bu olaylar nedeniyle doktor beyden özür diliyorum. Keşke bu olaylar olmasıydı. Çok pişmanım. Ailem perişandır." dedi.

Tutuklu sanık Muharrem Yılmaz ise olay günü Yunus Emre Aile Sağlık Merkezi yakınında olduğunu kavgayı duyunca gittiğini ileri sürerek, "Amca oğlum Mürşit'i 2-3 kişinin tuttuğunu ve darbettiğini gördüm. Ayırmak için girdim. Bana da saldırdılar. Benim kimseye bir eylemim olmadı." beyanında bulundu.

Tutuklu sanık Mehmet Yılmaz ve tutuksuz sanık Müslüm Yılmaz da olay yerinde olduklarını, kimseyi darbetmediklerini savundu.

Müşteki sanık Metin B. olay yerine yakın eczanesi olduğunu ve gürültüler üzerine sağlık ocağına gittiğini ifade ederek, "İçeri girdiğimde sanık Mürşit'i 3 kişinin engellemek için tuttuğunu gördüm. Doktor Ersoy abinin yüzünde kan vardı. Onu o şekilde görünce hiddetlendim. Kapıyı zorlayan kişiler içeri girdi. İbrahim Beyin eşinin (Elif Çağlayan Türk) dövüldüğünü gördüm. Dikkati üzerime çekmek için sopa aldım. İbrahim Beyin eşini kurtarmaya çalıştım." beyanında bulundu.

Müşteki doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu, olay günü sanık Mürşit'in eşinin sağlık ocağına geldiğini, kendisi ve eşi için ilaç yazdırmak istediğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Ben de kendisine yazabileceğimi ancak eşi gelmeden yazamayacağımı bunun yasal olmadığını söyledim. Kendisi de aynı ilaçtan kullanıyordu. Bir süre sonra sanık Mürşit geldi. Sinirli bir vaziyette 'Bana niye yazmıyorsun, doktor değil misin eşek gibi yazacaksın' dedi. Kendisini sakinleştirmeye çalıştım. Yumruk attı. Kafamda çok şiddetli bir ağrı hissettim. Sanırım burnum o sırada kırıldı. 'Çık dışarı' diye bağırdım. Hizmetlimiz geldi. Mürşit'i tuttu. Sinkaflı sözlerle küfür etti. 'Esnafa ve polise haber verin' dedim. Mürşit'i 3 kişi tutmasına rağmen orada bulunan yangın tüpünü alıp kafama vurmaya çalışıyordu."

Müşteki Dr. Elif Çağlayan Türk, sağlık ocağında doktor olduğunu, öğretmen eşinin o gün kendisini almaya geldiğini belirterek, şunları anlattı:

"Olay günü gürültü üzerine alt kata koştum. Doktor Ersoy'u odasında koltukta kalakalmış vaziyette yüzünün yarısı kıpkırmızı gördüm. Odadaki erkek şahıs doktora 'yazacaksın ne demek' diyordu. Bu şahıs Ersoy'a kafa attı. Ersoy yere düştü, burnu ayrılmıştı. Ben polise haber verdim. Sağlık ocağının kapısını açarak yardım istedim. Birçok insan dışarıdan geldi, arbede oldu. Kapıyı iki bayan tuttu. Ersoy'a kafa atan kişi sopa alıp dik tutarak camı kırdı. Arbede arttı. Eşimi 3-4 kişi kafasını tutmuş, klima motorunun koruma demirine vuruyorlardı. Araya girdim, 'gidin' diye bağırdım. Bu arada ben de darbe aldım. Sanıklardan şikayetçiyim."

Müşteki İbrahim Türk de eşini almaya gittiği sağlık ocağında doktora saldırıldığını ve saldırganı tuttuğunu belirterek, saldırganın yakınlarının gelmesiyle olayın büyüdüğünü, arbede çıktığını, kendisinin de kafasının klima motorunun demirine vurulduğunu ve saldırganlardan şikayetçi olduğunu ifade etti.

Tutuklu sanıkların avukatları tutukluluk süresinin dikkate alınarak tahliye talebinde bulundu.

Hakim bilirkişi raporunun beklenmesine, müşteki Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu'nun yüzündeki yaralanmasının sabit eser teşkil edip etmediği konusunda geçecek 6 aylık sürenin beklenmesine, süre dolduğunda rapor alınmasına, tutuklu sanıklar Mehmet ve Muharrem Yılmaz'ın tahliyelerine, Mürşit Yılmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Personelini tokatlayan patron adli kontrolle serbest
30 Mayıs 2019 16:27		 Ölüm Aysel öğretmeni okul yolunda yakaladı
30 Mayıs 2019 15:37
Sevgilisi 'ayrılalım' dedi, polis intihara kalkıştı
30 Mayıs 2019 15:10		 24 sanıklı 'Yeşil Reçete' davasında 2 tahliye
30 Mayıs 2019 14:15
Trafik kazalarında kusurun %89 sürücüde
30 Mayıs 2019 14:06		 Darp edilen kadın icra memuru saldırı anlarını anlattı
30 Mayıs 2019 13:56
Ormanda çalışma yapan Bakanlık personeli kaza geçirdi. Şoför öldü
30 Mayıs 2019 11:43		 Hakimini şikayet eden katip 'sanık' oldu!
30 Mayıs 2019 10:35
'İlgezdi'nin korumaları işçileri darp etti' iddiası
30 Mayıs 2019 10:24		 Adana'da akaryakıt kaçakçılığı operasyonu
30 Mayıs 2019 10:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:34 - Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin tam metni16:28 - TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne destek16:27 - Personelini tokatlayan patron adli kontrolle serbest16:18 - Boğazlıyan Şeker'in eski müdürüne FETÖ'den hapis istendi16:15 - Sağlık ocağında doktor ve öğretmene saldırı davasında 2 tahliye16:12 - Yurt dışındaki FETÖ okullarından mezun olanlara denklik verilmeyecek16:09 - PKK gençlerin hayatını kabusa çeviriyor16:07 - Mardin'de terör örgütü DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı15:54 - Isparta'da aranan FETÖ hükümlüsü tutuklandı15:52 - Avukatlık stajı için sınav şartı getiriliyor
15:37 - Ölüm Aysel öğretmeni okul yolunda yakaladı15:35 - Eski Askeri Yargıtay üyesi Çetin'e FETÖ'den beraat15:31 - Sanal icra dairesi uygulaması geliyor15:29 - Yargı Reformu Stratejisi ile infaz sistemi yeniden yapılandırılacak15:25 - FETÖ'den yargılanan eski öğretim görevlisinin tutukluluğuna devam15:23 - İhtisas gerektiren alanlarda özel mahkemeler kurulacak15:20 - Yeni yargı reformu stratejisiyle 2023 vizyonu belirlendi15:18 - BBP Başkanı Destici'den 'Pençe' operasyonu açıklaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Komünist başkanın uygulamalarına tepkiler artıyor
Hukuk fakültelerine, ilk 100 binde olanlar girebilecek
Avukat, aynı etekle adliyeye gitti
Hakimini şikayet eden katip 'sanık' oldu!
İşte 9 maddelik yeni yargı paketi
Üst öğrenim zam ve tazminatına dair olumsuz karar
Bahçeli 50 başkanı Ankara'ya çağırdı
Giresun Üniversitesi Rektörü Coşkun görevinden istifa etti
HDP'li belediyeden Türkçe'ye yasak
YÖK'ten lisansüstü eğitimde azami süre görüşü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
samsun valisinin 1.7 milyonluk makam aracı 3
bizim zamanımızda 1
fitre 2
tokat 5
ekrem imamoğlu 10
Mayıs ayı 2
Taylor Swift 1
kurban olduğum allah verdikçe veriyor 6
açın kapıyı 3
Halk dalkavukluğu 1
SON İLANLAR
TÜBİTAK UME Personel Alım İlanı
Tarım Kredi İzmir Bölge Birliği Kooperatif Görevlisi ve Ziraat Mühendisi Alacak
Köprülü Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Çorum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
TSK Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisi Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Tokat Reşadiye SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Isparta Aksu Belediyesi 5 İşçi Alacak
Bartın İl Özel idaresi Geçici 10 İşçi Alacak
Sivas Sarkışla Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bolu Yeniçağ Öğretmen Evi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam