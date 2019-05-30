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Dolar günü 6,00 TL'nin altında tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
 30 Mayıs 2019 17:04
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Dolar günü 6,00 TL'nin altında tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 6,0430 6,0440 5,9160 5,9170
Avro 6,7350 6,7360 6,5910 6,5920
Sterlin 7,6180 7,6560 7,4330 7,4710
İsviçre Frangı 5,9760 6,0060 5,8420 5,8720
ANKARA
ABD Doları 6,0100 6,0700 5,8950 5,9650
Avro 6,6900 6,7600 6,5500 6,6300
Sterlin 7,5370 7,6850 7,3350 7,4920
Anadolu Ajansı
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