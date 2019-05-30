Dolar günü 6,00 TL'nin altında tamamladı
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|30 Mayıs 2019 17:04
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,0430
|6,0440
|5,9160
|5,9170
|Avro
|6,7350
|6,7360
|6,5910
|6,5920
|Sterlin
|7,6180
|7,6560
|7,4330
|7,4710
|İsviçre Frangı
|5,9760
|6,0060
|5,8420
|5,8720
|ANKARA
|ABD Doları
|6,0100
|6,0700
|5,8950
|5,9650
|Avro
|6,6900
|6,7600
|6,5500
|6,6300
|Sterlin
|7,5370
|7,6850
|7,3350
|7,4920
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