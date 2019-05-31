YÖK'te idari personelin tayin sorunu konuşuldu

Bildiğiniz gibi, üniversitelerde hizmet kapasitesinin her geçen gün artmasına rağmen atama izinlerinin azalması ile birlikte çok ciddi sayıda idari personel ihtiyacının olduğunu 09 Ekim 2016 tarihinde yaptığımız haberle gündeme taşımıştık.

Atama izinlerinin azalması sonucunda mevcut personele muvafakat verilmemesi sebebiyle "Bütçe kanunu yayımlanmadan önce Üniversitelerin idari personel ihtiyacına dair öneri" başlıklı 11 Kasım 2016 tarihli haberimizde özetle; devlet üniversitelerinin birbirleri arasında NAKLEN yapacakları idari personel atamalarının bütçe kanununda belirtilen sınırlamaya tabi olmaması gerektiği, nasıl ki, Milli Eğitim Bakanlığının merkez teşkilatında görev yapan memurun herhangi bir İl Müdürlüğüne naklen ataması bütçeye ilave bir yük getirmiyorsa, bir devlet üniversitesinden başka bir devlet üniversitesine atanan memur da bütçeye ekstra bir maliyet getirmediği, konunun paydaşları (Devlet Personel Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, YÖK ve Üniversiteler) tarafından gerekiyorsa farklı modeller üzerinden çalışmalar yapılmasının önümüzdeki yıllar için faydalı olacağını dile getirmiştik.

Aradan geçen zaman zarfında bu önerimize dikkate alan olmadığı için "Üniversitelerde Tayin Sorununu Kim Çözecek" başlıklı 05 Kasım 2018 tarihli haberimizde ise; gerek Yükseköğretim Kurulunun, gerekse Devlet Personel Başkanlığının idari personelin naklen tayin sorunu hakkında bilgi sahibi olmasına rağmen bırakın bir çözüm önermeyi, çözüme ışık yakan bir açıklama dahi yapılmadığını, bu açıdan en kısa sürede bu tayin mağduriyetleri ile ilgili etkili, yetkili tüm tarafların bir kez olsun samimi olarak bu konuya sahip çıkmalarını kendilerinin dikkatine sunmuştuk.

Sorunun her geçen gün büyümesi artık yetkililerin dikkatini çekmiş olacak ki, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ev sahipliğinde 28 Mayıs 2019 tarihinde devlet üniversitelerindeki idari personelin durumları ile ilgili bir değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Söz konusu toplantıya YÖK Üyesi Prof. Dr. Metin Topçuoğlu ve YÖK Personel Daire Başkanı Recep Sarıipek'in yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Strateji ve Bütçe Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, Devlet Personel Başkanlığı temsilcileri ve 129 devlet üniversitesinin personel dairesi başkanları katıldı.

Aldığımız duyumlara göre toplantının ana gündem maddesi tüm üniversitelerin ortak dile getirdiği sorun olan İdari Personelin Naklen Tayin Geçişleri oldu. Yaklaşık iki yıl önce Memurlar.net olarak önerdiğimiz Üniversiteler arası geçişlerin atama iznine tabi olmaması hususu Cumhurbaşkanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı yetkililerine iletilmiştir.

Ayrıca, toplantıda en azından üniversitelerin karşılıklı yer değişikliğine becayiş yolu ile geçiş hakkı verilmesi de gündeme getirilmiş, bunun üzerine YÖK Personel Daire Başkanı Recep SARIİPEK bu konuda bir çalışma yürütüldüğünü yasalaşması halinde becayişe imkan verileceğini ifade etmiştir.

Her ne kadar gecikmeli de olsa yıllar önce önerdiğimiz konularda bir farkındalık yaratılarak idari personelin naklen tayin sorununun artık üstüne gidilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda bu yıl içerisinde konunun tarafları Cumhurbaşkanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından ortak akılla naklen tayinlere kolaylık sağlayacak düzenlemelerin yapılacağına inanıyoruz.

Son olarak, geçtiğimiz günlerde gündeme taşıdığımız üniversitelerin dolu boş kadro değişikliklerinin gecikmesi de toplantıda gündeme gelmiş olup, Ramazan Bayramı sonrası yayımlanacağı yetkililerce ifade edilmiştir.