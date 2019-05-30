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Eski Rektör: İptal edilen ilanlar, kişiye özel değildi

Adıyaman Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, memurlar.net'te yer alan haber için bir açıklama yaptı.
 30 Mayıs 2019 17:25
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Eski Rektör: İptal edilen ilanlar, kişiye özel değildi

Adıyaman Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, memurlar.net'te yer alan haber için bir açıklama yaptı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Memurlar.net internet sitesinde 29 Mayıs 2019 15:20 de "Tebrik Ediyoruz! Yeni Rektör, kişiye özel tüm ilanları iptal etti" başlığı ile bir haber yayımlanmıştır. Haberde:

"Turgut, Rektörlük görevi öncesinde, Üniversite adına, 24 Nisan, 10 Mayıs ve 20 Mayıs tarihlerinde yayımlanmış olan ve kişiye özel niteliği olan tüm akademik ilanları iptal ettiğini duyurdu.

Üniversitenin 24 Nisan 2019 tarihli ilanında, toplam 8 öğretim görevlisi, 1 araştırma görevlisi; 10 Mayıs 2019 tarihli ilanda 1 araştırma görevlisi ve 1 öğretim görevlisi, 20 Mayıs 2019 tarihli ilanda ise 13 Öğretim görevlisi ve Doçent kadrosu yer alıyordu.

İptal edilen akademik ilanlar, 29 Mayıs 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı"

İfadeleri kullanılmıştır. Bu haberle kamuoyunda Adıyaman Üniversitesi'nde ilanların kişilere özel çıktığı algısı oluşmuş ve Adıyaman Üniversitesinin prestijine zarar verilmiş ve birçok kişi zan altında bırakılmıştır.

29 Mayıs 2019 Tarihli ve 30788 sayılı Resmi Gazete'de çeşitli ilanlar bölümünde Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü'nün 24.04.2019, 10.05.2019 ve 20.05.2019 tarihli akademik personel alımı ilanlarını ilanların ek koşullarının "kişiyi tanımaya yönelik olarak akademik rekabeti engelleyecek nitelikte" olması nedeniyle iptal ettiği bildirilmektedir. Fakat ilanlarda geçen ek koşullardan örnek vererek açıklanması kamuoyunu doğru bilgilendirme açısından faydalı olacaktır. Şöyleki;

24 Nisan 2019 tarihli ilan

Bu ilanda Diş Hekimliği Fakültesine uygulamalı birimlerde görevlendirilmek üzere 5 adet Öğretim Görevlisi almak için ek koşul sadece "Diş Hekimliği Fakültesi lisans mezunu olmak"tır. Başka hiçbir şart yoktur. Diş Hekimliği Fakültesinde muayene, tedavi ve öğrenci uygulamalarında görevlendirilecek personelin Diş Hekimliği Fakültesi lisans mezunu olması doğal ve zorunluluktur. YANİ KİŞİYE ÖZEL ŞART DEĞİLDİR. Yönetmelikte geçen genel şartları taşıyan Diş Hekimlerinin hepsi başvuru yapabilir.

Bu ilanda Eczacılık Fakültesine uygulamalı birimlerde görevlendirilmek üzere 2 adet Öğretim Görevlisi almak için ek koşul sadece "Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak"tır. Başka hiçbir şart yoktur. Eczacılık Fakültesinde laboratuvar uygulamalarında görevlendirilecek personelin Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olması doğaldır. YANİ KİŞİYE ÖZEL ŞART DEĞİLDİR. Yönetmelikte geçen genel şartları taşıyan Eczacılık Fakültesi mezunlarının hepsi başvuru yapabilir.

Bu ilanda Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü uygulamalı birimlerde görevlendirilmek üzere 1 adet Öğretim Görevlisi almak için ek koşul sadece "Ebelik lisans mezunu olmak ve en az 8 yıl tecrübeli olmak"tır. Ebelik Bölümünde öğrenci uygulamalarını yaptıracak personelin Ebelik Bölümü lisans mezunu olması ve özellikle alanında tecrübeli olması gayet doğaldır. YANİ KİŞİYE ÖZEL ŞART DEĞİLDİR. Yönetmelikte geçen genel şartları taşıyan Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü mezunu ve istenen tecrübeye sahip herkes başvuru yapabilir.

Bu ilanda Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Anatomi Anabilim Dalında uygulamalı birimlerde görevlendirilmek üzere 1 adet Araştırma Görevlisi almak için ek koşul "Tıp Fakültesi veya Veteriner Fakültesi mezunu olmak, tıp anatomi alanında doktora yapıyor olmak"tır. Tıp Fakültesi Anatomi uygulamalarında görevlendirilecek personelin lisans eğitimi süresince Anatomi eğitimi almış bir kişinin olması gayet doğaldır. Alınacak personel mevzuat gereği 50/D kadrosuna alınacağı için yine mevzuat gereği ilgili alanda (Anatomi) Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olması gerekir ve zorunluluktur. YANİ KİŞİYE ÖZEL ŞART DEĞİLDİR. Yönetmelikte geçen genel şartları taşıyan Anatomi alanında doktora yapan herkes başvuru yapabilir.

Bu ilan için başvuru, ön değerlendirme, sınav ve sınav sonucu ilanı süreçleri tamamlanmıştır. İptal, önemli bir hukuk sorunu oluşturmuştur.

10 Mayıs 2019 tarihli ilan

Bu ilanda Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümünde ders vermek üzere 1 adet Öğretim Görevlisi almak için ek koşul sadece "Ebelik veya hemşirelik lisans mezunu olmak, kadın doğum hemşireliği veya ebelik alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak"tır. Ebelik Bölümünde derslere girecek personelin Ebelik veya Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olması ve belirtilen alanlarda Yüksek lisans yapmış olması gayet doğaldır. Ayrıca mevzuat gereği Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuru yapacak kişilerin tezli yüksek lisans mezunu olmaları zorunluluktur. YANİ KİŞİYE ÖZEL ŞART DEĞİLDİR.

Bu ilanda İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Tefsir Anabilim Dalında halihazırda öğretim elemanı bulunmadığından zaruri ihtiyaçtan dolayı öğrencilerin Kuran-ı Kerim Kıraaati uygulamalarında görevlendirilecek 1 adet Araştırma Görevlisi için belirtilen tezli yüksek lisans yapma şartı mevzuat gereği ve zorunluluktur. Diğer şartlar ise Kuran-ı Kerim Kıraaati uygulaması yaptıracak personel için bir gerekliliktir. YANİ KİŞİYE ÖZEL ŞART DEĞİLDİR.

Bu ilanda da başvurular alınmış, ön değerlendirme yapılmış ve ilan edilmiştir. Ön değerlendirmeyi geçen kişiler açısından ciddi bir hukuki sorun burada da bulunmaktadır.

Yayınlanmış ilanları iptal etmek bir rektörün yetkisi dahilindedir. Yeni atanan bir rektör, atama kararnamesinin yayınlandığı gün bu yetkisini tabii olarak hemen kullanabilir. Fakat bu tür beşeri konularda, Devlette devamlılık vardır manasındaki bir uyumluluk gözetilmese dahi, beşeri hukuk, kurum ihtiyaç ve menfaatleri açısından olumsuz durumların oluşmamasına dikkat ve özen gösterilmelidir.

Diğer taraftan, Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünün belirtilen ilanları "kişiyi tanımaya yönelik olarak akademik rekabeti engelleyecek nitelikte" olması nedeniyle iptal ettiğinin belirtilmesi bundan sonra yayınlanacak akademik ilanlarda hiçbir ek koşul konulmayacağı, sadece kadro unvanı, ilgili birim ve kadro sayısının belirtileceği varsayılmakta ve kamuoyunun ve akademik camianın bundan sonraki süreçte Adıyaman Üniversitesi tarafından yayınlanacak akademik ilanların takipçisi olacağı aşikardır.

Tüm bunlar değerlendirildiğinde iptal kararlarının haber metninde yansıtıldığı gibi hakkaniyetli bir hamle değil iyi niyetli olmayan ve kamuoyunu yanlış yönlendirme amaçlı olduğu anlaşılmaktadır.

İlgililere ve Kamuoyuna saygı ile arz olunur.

Prof. Dr. Mustafa Talha GÖNÜLLÜ
Memurlar.Net - Özel

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