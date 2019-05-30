Pençe Harekatı'nda mayın ve EYP'ler imha ediliyor
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde süren Pençe Harekatı'nda, teröristlerce bölgeye önceden yerleştirilen patlayıcı ve mayınlar imha ediliyor
|30 Mayıs 2019 17:27
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Irak'ın kuzeyinde Hakurk bölgesindeki Pençe Harekatı'nda, terör örgütü mensuplarınca bölgeye yerleştirilen patlayıcılar ve mayınlar kontrollü infilak ettiriliyor.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, 27 Mayıs'ta başlayan harekata ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Bilgilendirmeye göre, Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde düzenlenen Pençe Harekatı planlandığı gibi başarılı şekilde devam ediyor.
Komandolar, Hakurk'ta örgüte ait sığınak ve barınakların yanı sıra bulunan tuzaklı ve uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcılar ile mayınları da imha etmeyi sürdürüyor.
Öte yandan, bilgilendirmeyle birlikte bölgede bulunan el yapımı patlayıcıların fotoğrafları ile kontrollü şekilde imha edilen bir patlayıcının görüntüsü de paylaşıldı.
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