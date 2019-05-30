'Belediye başkanı, okul müdürünü darp etti' iddiası
|30 Mayıs 2019 17:32
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Urfahaber.com sitesinde yer alan habere göre; olay, Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde bulunan İMKB Anadolu Lisesi Konferans Salonunda yaşandı. Selahattin Eyyübi İmam Hatip Lisesi tarafından İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü dolayısıyla bir program düzenlendi. İddiaya göre programda Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Şahin protokol üyelerinin ismini okurken Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'un ismini anons etmedi.
Program sonunda ilçe kaymakamı müdür yardımcısının yanına giderek göz önünde olmasına rağmen neden ismini söylemediğini sordu. Müdür yardımcısının oruçlu olduğu için başkanın ismini söylemeyi unuttuğunu söylemesi üzerine kaymakamın Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Şahin'e konuyla ilgili idari soruşturma açacağını söylediği, Belediye Başkanı ile birlikte Kaymakamın da İlçe Millieğitim Müdürü Kenan Demiroğlu'na tokat attığı da iddia edildi.
Bunun üzerine Okul Müdürü Ahmet Karadeniz'in araya girerek konuya açıklık getirmek istediği, belediye başkanıyla da bu yüzden tartıştığı öğrenildi. İddiaya göre tartışma kavgaya dönüşünce belediye başkanı ve başkanın yakınları okul müdürünü darp etti.
Belediye başkanı ve okul müdürü arasında yaşanan kavgada okul müdürü yüzünden ve ayağından yaralandı. Olayın ardından hastaneye giden okul müdürü iş göremez raporu aldı.
BELEDİYE AÇIKLAMA YAPMADI
Olayla ilgili belediyeden herhangi bir açıklama yapılmazken, müdürünün Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz hakkında şikayetçi olduğu belirtildi.
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