Mersin'de iki DEAŞ şüphelisi tutuklandı
Mersin'de DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı oldukları iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı
|30 Mayıs 2019 17:38
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma başlattı.
Örgütle bağlantılı oldukları iddiasıyla aranan Suriye uyruklu Muhammed M. ve Mansour H'nin adresini belirleyen polis ekipleri operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan iki zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
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