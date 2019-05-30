Akıncı Üssü davasına yarın devam edilecek

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davanın sanıkları, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu sanıklar ve yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık eski kursiyer pilot teğmen Halil İbrahim Güçlü, 15 Temmuz'da konusu suç teşkil eden hiçbir eyleminin olmadığını, filoda bulanan kursiyerlere terörle mücadele harekatı (TMH) olacağının söylenmesi üzerine mesaiyi terk etmediğini öne sürdü.

Güçlü, darbe günü filo komutanı Hakan Karakuş tarafından yapılan toplantının darbe içerikli bir toplantı değil, her hafta yapılan rutin bir toplantı olduğunu iddia etti.

Darbe gecesi herhangi bir iletişim aracının olmadığını savunan Güçlü, "Cep telefonlarının toplatılması darbeden haberimizin olmadığının ispatıdır, o gece darbenin başarılı veya başarısız olacağını öğrenecek bir iletişim ağımız yoktu." dedi.

Mesleği gereği aldığı emirleri uygulamak zorunda olduğunu belirten Güçlü, suç teşkil edecek herhangi bir emir almadığını ve uygulamadığını ileri sürdü.

- "Komutanlarımız bizi ateşe atıyor"

Güçlü, daha önce verdiği ifadelerin arkasında olduğunu ifade ederek, darbe günü hiçbir teçhizat almadığını ve iddia edildiği gibi kimsenin kendisine "Siz bugünler için yetiştirildiniz." cümlesini kullanmadığını iddia etti.

İletişim imkanları elinden alınmış teğmenlere birçok suç isnat edildiğini ancak komutanlarının kendilerine sahip çıkmadığını savunan Güçlü, "Komutanlarımız bizi ateşe atıyor." diye konuştu.

Güçlü, hakkındaki suçlamaları reddederek beraatini ve tahliyesini istedi.

Sanık eski pilot üsteğmen Mesut Aşkın ise darbe gecesi filo komutanı Hakan Karakuş'un TMH olacağını söylemesi üzerine mesaiye kaldığını iddia etti.

Aşkın, saat 18.00 sıralarında cep telefonlarının toplatıldığını, bundan dolayı filoda kaldığı sürede darbeden haberinin olmadığını savundu.

Darbeci ve terörist olduğu yönündeki iddiaları reddeden Aşkın, beraatini ve tahliyesini istedi.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.