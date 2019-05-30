İlk seferini yapan Turistik Doğu Ekspresi'ne mehterli karşılama
|30 Mayıs 2019 17:48
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Tarihi Ankara Garı'nda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz'ın da katılımıyla uğurlanan tren, Erzincan'da mehter eşliğinde karşılandı. Tren yolcuları, verilen molada Erzincan'ın tarihi ve kültürel yerlerini gezdikten sonra yeniden Erzurum istikametine devam etti.
Yolculuk süresi 32 saat
Ankara-Kars arasındaki mesafeyi 32 saatte tamamlayacak olan trende 2 hizmet, 1 yemekli, 6 yataklı olmak üzere 9 vagon bulunuyor. Ankara'dan Pazartesi ve Çarşamba günleri saat 19.55'te, Kars'tan ise Çarşamba ve Cuma günleri saat 23.55'te hareket edecek olan Turistik Doğu Ekspresi'nin bilet fiyatları ise 1 odada tek kişi seyahat edilmesi durumunda 400 TL, 1 odada iki kişi seyahat edilmesi durumunda kişi başı 250 TL olacak. Mevcut Doğu Ekspresi'ne artan yolcu talebinin karşılanması, halka daha iyi hizmet sunulabilmesi ve iç turizmin artırılmasına yönelik planlanan Turistik Doğu Ekspresi'nin Ankara'dan Kars yönüne durakları Erzincan, İliç ve Erzurum istasyonları olurken, Kars'tan Ankara yönüne durakları ise Sivas'ın Divriği ve Bostankaya istasyonları olacak.
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